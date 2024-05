NBA, Boston corsara a Cleveland e si avvicina alla finale ad est. Oklahoma City pareggia la serie con Dallas

Altra nottata intensa di playoff NBA. Due match di semifinale, due gare-4 che possono essere vitali per Boston Celtics e Oklahoma City Thunder.

Boston si è portata ad una sola vittoria dalle Eastern Conference Finals superando per 109-102 i Cleveland Cavaliers al Rocket Mortgage Fieldhouse. La franchigia dell’Ohio è arrivata all’appuntamento senza Donovan Mitchell, fuori per uno stiramento al polpaccio, e Jarrett Allen per un problema alle costole e ha provato a stringere i denti, trascinata dai 30 punti di Darius Garland con 8 assist ed i 19 di Levert e Mobley.

Ma i Celtics sono riusciti ad azzannare la partita grazie ad una tripla di Jaylen Brown negli ultimi minuti che gli ha concesso otto punti di margine; 27 con 15 tiri per il giocatore dei Celtics, che spalleggiano la doppia doppia di Jayson Tatum da 33 punti e 11 rimbalzi. Per la squadra di Mazzulla ora c’è l’opportunità di chiudere la serie al TD Garden.

Oklahoma City invece trova la zampata vincente nel finale all’American Airlines Center, trovando il successo in gara-4 contro i Dallas Mavericks per 100-96 e portando la serie sul pareggio. I texani conducono la partita per oltre tre quarti, anche se sia Luka Doncic (18, 13 rimbalzi e 10 assist ma con brutte percentuali) e Kyrie Iving (9 e 9 assist) fanno fatica in attacco. Così è PJ Washington (21) ad aprire la scatola con le sue triple.

Ma i Thunder si appoggiano a Shai Gilgeous-Alexander, che dopo una partenza ingolfata trascina i suoi con una serata da 34 punti e riportando i suoi a contatto nel finale. Con la partita punto a punto Jalen Williams (17) dà una spallata con quattro punti in fila, nello stillicidio di liberi Doncic e Washington tremano mentre Holmgren (18) e lo stesso Gilgeous-Alexander sono glaciali.