Nations League volley, il calendario delle partite dell’Italia con Germania, Iran, Giappone e Brasile. Orari, programma, tv

Dopo le ragazze, è il momento di iniziare a fare sul serio anche per la nazionale italiana maschile di volley. Questa settimana inizia infatti la Nations League 2024, di fondamentale importanza per riuscire a staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi attraverso il ranking FIVB. La squadra di Fefè De Giorgi è attesa a Rio De Janeiro (Brasile) da quattro partite insidiose, in cui non si può sbagliare.

L’Italia farà il proprio debutto nella giornata di mercoledì 22 maggio (ore 22.30 italiane) contro la Germania. Un impegno subito da non sottovalutare, con la compagine teutonica che può essere assai insidiosa e un banco importante fin dall’inizio. Dopo un giorno di riposo gli azzurri torneranno in campo venerdì 24 maggio alle 22.30 per incrociare il sempre rognoso Iran e il giorno successivo (alle 19.00) per la sfida da prendere con le pinze contro il Giappone. Chiusura con il super match domenica alle 15.00 contro i padroni di casa del Brasile.

De Giorgi non scherza e per il debutto si affida subito ai suoi uomini. In cabina di regia agirà sicuramente il capitano Simone Giannelli, in diagonale con Yuri Romanò. Attenzione però a Alessandro Bovolenta. Come martelli dal primo pallone saranno in campo i trentini Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, ma attenzione ad un Luca Porro assolutamente in grande spolvero nelle due amichevoli di Cavalese. Quattro centrali tutti affidabili, ma un passo avanti partiranno Roberto Russo e Gianluca Galassi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prima settimana della nazionale azzurra per quel che riguarda la Nations League 2024 di volley maschile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO PRIMA SETTIMANA ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE

Mercoledì 22 maggio

Ore 22.30 Italia vs Germania (Rio de Janeiro)

Venerdì 24 maggio

Ore 22.30 Italia vs Iran (Rio de Janeiro)

Sabato 25 maggio

Ore 19.00 Italia vs Giappone (Rio de Janeiro)

Domenica 26 maggio

Ore 15.00 Italia vs Brasile (Rio de Janeiro)

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.