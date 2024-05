MXGP, Jorge Prado domina Gara-1 del GP di Galizia e si porta a -3 in classifica da Tim Gajser

Jorge Prado è profeta in patria e si aggiudica Gara-1 del Gran Premio di Galizia, sesto appuntamento del Mondiale MXGP 2024. Sul tracciato di Lugo, città natale del pilota spagnolo, la prima manche è andata liscia come l’olio per il padrone di casa che vuole a tutti i costi la doppietta.

Jorge Prado (Gas Gas) ha vinto Gara-1 con un margine di 2.0 sul francese Romain Febvre (Kawasaki), ma rallentando parecchio nelle battute conclusive, quindi è terzo l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 2.5.

Quarto un altro olandese Jeffrey Herlings (KTM) a 16.6, quinta posizione per lo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki) a 23.2, quindi è sesto lo sloveno Tim Gajser (Honda) a 27.7. Settimo l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) a 43.6, ottavo lo svizzero Valentin Guillod (Honda) a 45.7, nono il lettone Pauls Jonass (Honda) a 52.0, quindi completa la top10 l’olandese Brian Bogers (Fantic) a 58.5.

Per quanto riguarda gli italiani, Mattia Guadagnini (Husqvarna) chiude in 13a posizione a 1:40, quindi è 15° Ivo Monticelli (Beta) a un giro, mentre Andrea Bonacorsi (Yamaha) si ferma in 24a posizione a 4 giri.

Ora la classe regina si concentra sulla seconda manche che prenderà il via alle ore 17.10.