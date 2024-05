MX2, GP Germania 2024: Adamo al Teutschenthal per rosicchiare punti in classifica

Una risalita ben oculata ed efficace. Potrebbe essere questa una delle chiavi di lettura del Mondiale condotto fino a questo momento da Andrea Adamo, motivato ad alzare l’asticella questo weekend in occasione del Gran Premio della Germania, appuntamento numero otto della rassegna iridata valida per la classe Mx2.

Dopo un inizio oltremodo complicato il detentore del titolo ormai da alcune settimane sembra aver trovato il punto di svolta. E il GP della Francia, andato in scena dieci giorni fa a St Jean d’Angely, ha confermato questa tendenza. Sulla terra transalpina infatti Adamo ha centrato un secondo posto importante in gara-1, per poi accomodarsi al quarto posto in gara-2.

Tuttavia non sarà semplice arginare la concorrenza, decisa più che mai ad allungare ulteriormente. In tal senso è doveroso ricordare quello che è successo l’anno scorso sul circuito di Teutschenthal, con la vittoria di Lucas Coenen e di Liam Everts in gara-2, segmento quest’ultimo in cui Adamo si è accomodato al terzo posto.

Il passo gara sarà uno dei temi fondamentali dell’intero fine settimana: nel 2023 sia Lucas Coenen che Liam Everts si sono distinti proprio su questo aspetto; la curiosità sarà vedere come si comporterà il leader della classifica piloti Kay De Wolf (l’anno scorso nono nella somma dei risultati), così come altri protagonisti tra cui Laengenfelder, attualmente secondo a 52 lunghezze di distanza dall’olandese. Sono invece 85 i punti che separano Adamo dalla testa. La strada è lunga, ma il margine per accorciare le distanze c’è tutta.