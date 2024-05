Motocross, GP Germania 2024: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming

Dopo una settimana di pausa torna lo spettacolo del Motocross. Questo weekend si svolgerà infatti il GP della Germania, ottava tappa del Campionato Mondiale 2024 per ciò che concerne le classi MXGP e MX2 in scena sul tracciato di Teutschenthal.

Uno sguardo alle classifiche. Nella classe regina in testa c’è Tim Gajser con 348 punti, immediatamente seguito da Jorge Prado, secondo con 343 e Romain Febvre, terzo con 319.

In MX2 i fari saranno invece puntati su Andrea Adamo che, dopo l’ottima prestazione sfoggiata in Galizia, è intenzionato a risalire la china e riacciuffare il gruppo di testa. Ricordiamo infatti che il centauro italiano è al momento quinto con 257 punti, mentre Kay De Wolf conduce con 342 davanti a Laengefelder (290), Lucas Coenen (283) e Liam Everts (268).

Di seguito il programma del GP di Germania. Le gare saranno coperte dai canali lineari di Eurosport (palinsesto in aggiornamento) oltre che in streaming su Discovery+ e su RAI Play (possibile trasmissione in diretta anche su RAI Sport HD). OA Sport vi offrirà la diretta live testuale solo per le gare della MXGP.

CALENDARIO GP GERMANIA 2024 MOTOCROSS

Sabato 1 giugno

10:30 MX2 Free Practice 25 min

11:00 MXGP Free Practice 25 min

13:40 MX2 Time Practice and Start Test Session 25 min + 5 min

14:15 MXGP Time Practice and Start Test Session 25 min + 5 min

16:35 MX2 Motorcycles in waiting zone – sighting lap Qualifying Race 20 min + 2 laps

17:25 MXGP Motorcycles in waiting zone – sighting lap Qualifying Race 20 min + 2 laps

Domenica 2 giugno

10:25 MX2 Warm-Up 15 min

10:45 MXGP Warm-Up 15 min

13:15 MX2 Motorcycles in waiting zone – sighting lap Race 1 30 min + 2 laps

14:15 MXGP Motorcycles in waiting zone – sighting lap Race 1 30 min + 2 laps

16:10 MX2 Motorcycles in waiting zone – sighting lap Race 2 30 min + 2 laps

17:10 MXGP Motorcycles in waiting zone – sighting lap Race 2 30 min + 2 laps

PROGRAMMA GP GERMANIA MOTOCROSS OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: su Eurosport 2 HD (per gara 2 MX2 e gara 2 MXGP).

Diretta streaming: su mxgp-tv.com, eurosport.it e discovery+.

Diretta Live testuale: su OA Sport, solo per le gare della MXGP.