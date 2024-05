MX2: Andrea Adamo 4° in gara-2 al GP di Galizia. Vince Lucas Coenen

Termina con un quarto posto il weekend iper positivo di Andrea Adamo. Il pilota KTM, dopo la straordinaria vittoria in gara-1, si è piazzato ai piedi del podio nella seconda prova del GP di Galizia, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di MX2, dimostrando ottimo passo e consistenza.

Contrariamente a quanto successo con la prima corsa, stavolta il siciliano è rimasto leggermente attardato all’uscita del cancelletto, ritrovandosi ad affrontare una gara in rimonta risalendo giro dopo giro diverse posizioni, fino a centrare in volata la quarta piazza con il crono di 35:04.504.

A vincere è stato invece Lucas Coenen (Nestaan Husqvarna Factor); il belga dopo una lotta avvincente ha regolato un Liam Everts (Red Bull KTM) sempre più pericoloso, secondo con un gap di +2.568, oltre che il leader della classifica piloti Kay De Wolf, terzo con +5.026. Sorride poi l’altro pilota italiano, Ferruccio Zanchi (Team HRC), abile a guadagnare la decima moneta mettendo la ciliegina sulla torta ad un ritorno in pista davvero in grande stile.

In virtù del risultato odierno Kay De Wolf allunga a 292 punti nella classifica generale, staccando Laengenfelder, adesso secondo a quota 248 davanti ad Everts (230). In scia Adamo, attualmente a quota 211. Il prossimo appuntamento con la MX2 è fissato per il 19 maggio per il GP di Francia.

MX2, GP GALIZIA: I RISULTATI DI GARA-2

1 96 COENEN, Lucas BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:49.474 0.000 50.740 25

2 72 EVERTS, Liam BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:52.132 2.658 50.676 22

3 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:54.500 5.026 50.618 20

4 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:04.504 15.030 50.378 18

5 11 HAARUP, Mikkel DEN DMU MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 35:07.362 17.888 50.309 16

6 198 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:10.776 21.302 50.228 15

7 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:29.205 39.731 49.793 14

8 44 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:34.689 45.215 49.665 13

9 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:44.525 55.051 49.438 12

10 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Team HRC Honda 36:00.889 1:11.415 49.063 11

11 451 MIKULA, Julius CZE ACCR Osicka MX Team KTM 36:07.334 1:17.860 48.917 10

12 172 VALK, Cas NED KNMV Gabriel SS24 KTM KTM 36:09.313 1:19.839 48.873 9

13 214 OSTERHAGEN, Hakon NOR NMF JM Honda Racing Honda 36:13.877 1:24.403 48.770 8

14 33 KARSSEMAKERS, Kay NED KNMV Fantic Factory Racing MX2 Fantic 36:19.645 1:30.171 48.641 7

15 53 LATA, Valerio ITA FMI GASGAS 36:21.106 1:31.632 48.608 6

16 579 BRUCE, Bobby GBR ACU Bike It Kawasaki MX2 Racing Team Kawsaki 36:38.603 1:49.129 48.222 5

17 51 OLIVER, Oriol ESP RFME WZ RACING TEAM KTM 34:56.868 -1 Lap 47.900 4

18 489 WALVOORT, Jens NED KNMV KTM SB Racing KTM 34:59.328 2.460 47.844 3

19 515 FREDSOE, Mads DEN DMU GASGAS 35:04.188 7.320 47.733 2

20 67 MARTINEZ, Yago ESP RFME TM 35:04.864 7.996 47.718 1

21 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM F&H Racing Team Kawasaki 35:17.186 20.318 47.440 0

22 484 KOOIKER, Dave NED KNMV Schmicker Racing KTM 35:22.835 25.967 47.314 0

23 12 CHAMBERS, Jack USA AMA Bike It Kawasaki MX2 Racing Team Kawsaki 35:24.164 27.296 47.284 0

24 180 AMBJÖRNSON, Leopold SWE SVEMO Team Leoparden Racing Husqvarna 35:32.068 35.200 47.109 0

25 490 KATRINAK, Jaroslav SVK SMF MRA RACING TEAM GASGAS 35:32.125 35.257 47.108 0

26 368 NILSSON, Samuel ESP RFME KTM 35:37.915 41.047 46.980 0

27 18 VOXEN KLEEMANN, William DEN DMU Schmicker Racing KTM 35:49.163 52.295 46.734 0

28 212 PULVIRENTI, Alfio Samuele ITA FMI KTM 35:53.785 56.917 46.634 0

29 262 ALEXANDERSON, Ryan AUS MA WZ RACING TEAM KTM 35:58.289 1:01.421 46.537 0

30 325 ALFARIZI, Delvintor INA IMI JM Racing Astra Honda Honda 36:15.671 1:18.803 46.165 0

31 183 PEKLAJ, Jaka SLO AMZS Husqvarna 36:17.910 1:21.042 46.118 0

32 83 GRAU, Maxime FRA FFM WZ RACING TEAM KTM 36:41.819 1:44.951 45.617 0

33 28 ROSSI, Marc-Antoine FRA FFM Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 34:51.037 -2 Laps 45.365 0

34 114 VENNEKENS, Nicolas BEL FMB GASGAS 35:27.433 36.396 44.589 0

35 123 TUANI, Federico ITA FMI AIT Racing Team KTM 32:33.611 -3 Laps 45.700 0

22 BRACERAS, David ESP RFME Fantic Factory Racing MX2 Fantic did not start