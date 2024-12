Skicross, Simone Deromedis non si conferma ed esce agli ottavi. Jole Galli sfiora il podio a Val Thorens

Simone Deromedis sperava di ruggire nuovamente sulle nevi di Val Thorens, dove ieri aveva vinto di forza la prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di skicross (disciplina dello sci freestyle), ma in gara-2 non è stato brillante ed è stato eliminato agli ottavi di finale. L’azzurro ha dovuto aspettare a lungo prima che iniziasse la sua prova a causa di un problema al cancelletto di partenza, inoltre lo start era stato già abbassato a causa del vento che sferzava sulla località francese.

Il Campione del Mondo, che si era qualificato con il terzo tempo, non è scattato nel miglior modo possibile e non è più riuscito a scavalcare il francese Youri Duplessis Kergomard (con cui ha lottato strenuamente) e il canadese Kristofor Mahler, che lo hanno preceduto al traguardo: terzo posto nel primo turno a eliminazione diretta e fine dell’avventura. Il 24enne trentino ha così chiuso al 17mo posto in classifica generale e ha portato a casa soltanto 16 punti.

Simone Deromedis è così scivolato indietro in classifica generale: ora è terzo con 116 punti all’attivo, staccato di quattro lunghezze da dal tedesco Florian Wilmsmann e dal canadese Kevin Drury, ma per puntare alla Sfera di Cristallo serve grande costanza. Lo svizzero Alex Fiva e l’austriaco Adam Kappacher hanno vinto la gara a pari merito davanti a Drury (l’elvetico aveva tagliato la linea del traguardo per prima, ma l’austriaco era stato precedentemente tamponato da Drury ed è dunque stato risarcito). Federico Tomasoni era stato eliminato agli ottavi di finale, chiudendo al quarto posto dietro all’austriaco Johannes Aujesky, al francese Melvin Tchiknavorian e allo svizzero Tobias Baur.

Jole Galli è riuscita a farsi largo fino all’atto conclusivo e ha poi concluso al quarto posto alle spalle della canadese India Sherret, della tedesca Daniela Maier e dell’altra Marielle Thompson. L’azzurra non è partita benissimo in finale, si è accodata alle avversarie e non è riuscita a trovare il guizzo per salire sul podio, ma il risultato odierno è davvero molto interessante considerando che la nostra portacolori è appena rientrata da un infortunio.

Si tratta della sua quarta apparizione in top-4, soltanto il 17 febbraio 2023 riuscì a terminare sul podio (terza a Reiteralm). In precedenza era stata seconda nel quarto di finale dietro a Maier (precedendo la francese Mylene Ballet Baz e la svizzera Sasja Lack) e in semifinale si era prodigata in un bel sorpasso ai danni della francese Marielle Berger Sabbatel, chiudendo sempre dietro a Maier. Thompson svetta in classifica generale con 15 punti di vantaggio su Sherret e 20 su Maier. Si torna in gara il 16-17 dicembre ad Arosa (Svizzera).