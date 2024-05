MTB, Coppa del Mondo: Amos ed Holmgren dominano le gare U23 di cross country, Italia lontana

Si chiude la seconda giornata della Coppa del Mondo di Mountain Bike di scena a Novo Mesto, con ventiquattro ore dedicate alle categorie giovanili nel Cross Country. Nella gara maschile U23 è ancora Riley Amos ad imporsi: lo statunitense della Trek Factory Racing arriva in solitaria in 1h14’31”, rifilando 17” al francese Luca Martin (Orbea Factory Team) e 34” a Bjorn Riley (Trek Future Racing), allungando dal terzo giro in poi e riuscendo così a tenere comodamente la vittoria. Lontani gli italiani, il migliore è Elias Paccagnella (Wilier-Vittoria Factory) trentasettesimo a oltre cinque minuti.

Fra le donne U23 invece esulta la canadese Isabell Holmgren, che domina senza mezzi termini. 1h15’54” il suo tempo, facendo praticamente gara completamente da sola e rifilando due minuti alla statunitense Madigan Munro e due minuti e ventiquattro secondi alla francese Olivia Onesti. Dodicesimo posto per Valentina Corvi, a 5’22” dalla vincitrice e a 23 secondi dalla top 10.

Nella gara juniores maschile è doppietta danese: Albert Philipsen (Trek Factory Racing) sorride con il successo in 1h06’16”, con oltre un minuto di vantaggio sul connazionale Nikolaj Hougs e allo svedese Anton Unbger. Miglior azzurro Ettore Fabbro, sedicesimo a 4’40”