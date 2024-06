Mountain bike, Tom Pidcock domina a Crans Montana, fantastico terzo posto per Luca Braidot

Tom Pidcock torna in Coppa del Mondo e domina. Un assolo straordinario quello del corridore della INEOS Grenadiers in quel di Crans Montana. Prima del Tour de France il fuoriclasse di Leeds ha deciso di tornare alla mountain bike e la condizione appare straordinaria, anche in vista dell’appuntamento olimpico. Splendida terza posizione per Luca Braidot.

Pidcock ha preso subito il comando della gara e, a mano a mano, ha sempre di più aumentato il distacco nei confronti di tutti gli inseguitori: l’inglese non ha permesso allo svizzero Mathias Fluckiger di rimanergli attaccato. L’elvetico ha pagato dal quarto giro in poi e nel finale si è limitato a gestire la seconda posizione, senza andare fuori giri per provare a restare agganciato ad un corridore più forte di lui.

Fantastica terza posizione per l’azzurro Luca Braidot, autore di una gara in crescendo rispetto a tutti gli altri: non è riuscito a rimanere attaccato ai migliori sin dal secondo giro, ha tenuto il suo passo e ha sfruttato alcuni crolli degli avversari nel finale di corsa, su tutti quelli dell’elvetico Nino Schurter e del tedesco Julian Schelb. Un altro ottimo piazzamento per l’Italia arriva grazie alla sesta posizione guadagnata da Nadir Colledani, arrivato a 2’52” da Pidcock e davanti, nella volata finale, al tedesco Schwarzbauer.