Mountain bike, Loana Lecomte domina a Crans Montana in World Cup. Martina Berta miglior italiana

Dominio di Loana Lecomte a Crans Montana. La transalpina della Canyon Cllctv XCO si impone nella prova di cross country nel comune svizzero, con un assolo iniziato sin dai primissimi metri in un percorso davvero selettivo, imponendosi avanti alla svizzera Alessandra Keller (Thomus Maxon) e all’olandese Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) a cui non riesce la doppietta con lo short track.

L’argento agli ultimi Mondiali a Glentress Forest decide infatti di non aspettare troppo e rompe gli indugi immediatamente: già nel giro di lancio, dopo 90”, Lecomte inizia a fare l’andatura andandosene in solitaria. Inizialmente è Pieterse a fare l’andatura per inseguirla, ma non sembra averne come ieri.

E infatti ad avere il passo migliore è Keller, che si avvicina all’inizio del secondo giro alla francese provando a rimanere a ruota. Ma invece Lecomte ne ha tanto di più e continua nella sua cavalcata, aumentando il margine metro dopo metro: diventa una cavalcata trionfale, arrivando da sola in 1’17’22 avanti alla svizzera, che incamera punti importantissimi per la classifica generale (+46”), e all’olandese che si accontenta della terza piazza a 1’33”, avanti a Laura Stigger ed Evie Richards, quinta a quasi quattro minuti sottolineando come il circuito odierno fosse selettivo.

La migliore delle azzurre è Martina Berta (Santa Cruz Rockshox), dodicesima a oltre sei minuti dalla vincitrice e non lontana dalla top 10, mentre Greta Seiwald chiude la top 20 a 7’55” da Lecomte. Trentunesima Giada Specia, mentre non finisce la gara Chiara Teocchi.