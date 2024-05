MotoGP oggi in tv, GP Francia 2024: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 11 maggio, giornata piuttosto intensa a Le Mans (Francia), sede del quinto appuntamento del Motomondiale 2024. Sul tracciato transalpino assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Non saranno ammessi errori visto il poco tempo a disposizione tra una sessione è un’altra.

Nella classe regina il day-1 ha fatto capire come il duello tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia sarà uno dei temi del week end. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha preceduto il campione del mondo in carica nel corso delle pre-qualifiche, ma quanto accaduto ieri è solo un assaggio di quanto ci aspetta. Il time-attack odierno si giocherà sui centesimi di secondo e si prospetta un confronto palpitante.

Dovranno recuperare terreno Marc Marquez ed Enea Bastianini, entrambi scarsamente concreti ieri nella seconda sessione di prove che ha determinato la composizione di Q1 e di Q2. Una caduta all’inizio del turno ha messo in difficoltà l’asso nativo di Cervera, mentre il romagnolo è incappato in un errore nei minuti finali non riuscendo a esprimere il suo massimo potenziale.

Il sabato del GP di Francia, quinto round del Motomondiale 2024, sarà trasmesso nella sua interezza in tv da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW, ivi compresa Gara-1 della MotoE, mentre Gara-2 sarà trasmessa in differita dalle 17.00 dal canale 208. Vi sarà anche la copertura in chiaro in diretta offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi, alla Sprint Race della massima cilindrata e alle due gare di MotoE. Stesso discorso in streaming su TV8.it. Non è prevista, invece, la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne, esclusiva di Sky Sport.

MOTOGP OGGI IN TV, GP FRANCIA 2024

Sabato 11 maggio

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 12.15, MotoE, Gara 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT RACE – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 16.10, MotoE, Gara 2 – Diretta tv su TV8, differita su Sky Sport MotoGP (208) dalle 17.00.

PROGRAMMA GP FRANCIA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Il sabato del GP di Francia, quinto round del Motomondiale 2024, sarà trasmesso nella sua totalità in tv da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport MotoGP (208), ivi compresa Gara-1 della MotoE, mentre Gara-2 sarà trasmessa in differita dalle 17.00 dal canale 208. Vi sarà inoltre la copertura in chiaro offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi e alla Sprint Race della massima cilindrata e alla trasmissione in diretta di entrambe le gare della MotoE. Non è prevista, invece, la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne, esclusiva di Sky Sport.

Diretta streaming: la copertura sarà garantita interamente da SkyGo e NOW, in chiaro per le qualifiche delle tre classi, la Sprint Race della massima cilindrata e le due gare di MotoE su TV8.it. Le prove libere saranno esclusiva di Sky Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Sabato 11 maggio

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 12.15, MotoE, Gara 1 – Diretta tv in chiaro

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT RACE – Diretta tv in chiaro

Ore 16.10, MotoE, Gara 2 – Diretta tv in chiaro