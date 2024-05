MotoGP, Marc Marquez: “A Jerez me la sono giocata con il più forte. Ora sta a me andare più veloce”

Marc Marquez a caccia di quel passetto in più utile per tornare definitivamente a ruggire. Scalda i motori l’iberico in vista del GP della Francia, appuntamento numero sei del Motomondiale 2024 di MotoGP, in scena come di consueto sul mitico tracciato di Le Mans.

Il centauro, da quest’anno in forza al team Ducati Gresini Racing, è reduce dalla significativa performance compiuta nel GP di casa, terminata con un divertentissimo testa a testa con Francesco Bagnaia, quest’ultimo bravissima a spuntarla facendo a sportellate con la furia rossa. Un argomento che non poteva non essere affrontato all’inizio della classica conferenza stampa di presentazione:

“È stato speciale se pensiamo da dove arrivavamo. Non è stata una gara estremamente speciale ma essendo in Spagna, dato che arrivavamo da un momento difficile e lottavamo con il migliore di tutti, è stato bellissimo avere il passo per riuscire a giocarsela. Era tanto tempo che non mi sentivo così veloce di domenica. Avremo problemi in alcuni circuiti in futuro, ma per me è un piacere lottare con i due piloti che hanno guidato ad un livello super l’anno scorso“, queste le prime parole di Marquez.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Sono appena arrivato in una situazione speciale. Mi sento meglio in pista, mi sento più forte e più sicuro. Nei prossimi anni chiaramente l’obiettivo sarà diverso e se vuoi lottare per il Campionato devi avere il materiale più aggiornato. Io voglio però essere veloce in pista. Se lo sarò, ci saranno più possibilità“.

E sul feeling in pista: “Io mi sono sempre sentito a mio agio a Le Mans, mi sento bene. Adesso la moto è questa. Sta a me capire come andare più veloce“. E sulla possibile permanenza anche nel 2027: “Ho visto le nuove regole, non ho approfondito ma sembra che si prestino di più allo spettacolo, questo è positivo per i piloti: se ci sono meno aspetti tecnici spicca di più il valore del pilota. Questo mi piace, è una strada che hanno già percorso in F1.”