MotoGP, Francesco Bagnaia: “Dopo due cadute voglio fare bene a Le Mans. Sul mio futuro compagno di team…”

Francesco Bagnaia è apparso fiducioso e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Tutto è pronto, quindi, sul tracciato di Le Mans per un weekend di grandissima importanza, tra conferme e rivincite, che potrebbe incidere a livello di classifica generale.

Dopo la pesantissima vittoria di Jerez de la Frontera, il due-volte campione del mondo si è rilanciato nella corsa verso il titolo, riducendo parecchio il gap nei confronti del leader della graduatoria, Jorge Martin. Nella chiacchierata odierna con la stampa il portacolori del team Ducati Factory ha iniziato da un aspetto ben preciso. “Penso che uno dei miei punti di forza sia che non mi interessa se un giorno prima sono caduto o ho fatto una brutta gara perchè so perfettamente che se tutto è a posto posso lottare per la vittoria e rimontare. Negli ultimi anni è sempre andato così, anche un anno fa. Iniziavo il weekend male poi risalivo”.

In attesa della gara sulla pista della Sarthe, le aspettative sono alte: “Mi piace correre qui a Le Mans, di solito faccio buone gare, poi c’è sempre un pubblico davvero vasto. Nelle ultime due occasioni, però, non sono riuscito ad arrivare al traguardo. Nel 2022 per una caduta, un anno fa per un contatto [con Maverick Vinales ndr]. Penso sia una corsa che voglio vincere in maniera particolare. Il meteo a quanto pare potrebbe essere buono, per cui ci sono tutti gli ingredienti per fare bene e cancellare le due ultime edizioni”.

Ultima battuta sul futuro legato al mercato piloti. Ormai da tempo è partita la corsa al posto a fianco di “Pecco” nel team ufficiale. Il pilota nativo di Torino ha le idee chiare: “Si sta parlando molto di questa situazione. In Spagna un giornalista ha detto che io non vorrei Marc Marquez come compagno, ma posso assicurarvi che è una ca…ta! Sono discorsi che non mi interessano. Io voglio battere tutti ed essere il migliore. Non ho preferenze. Sto lavorando bene con Enea Bastianini e so perfettamente che lavoro stiamo svolgendo. Se, però, il team deciderà di cambiare si ripartirà da zero ma, chiunque esso sia, io voglio essere il più veloce”.