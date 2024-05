MotoGP, Jorge Martin: “Ottimo time attack. Domani il passo sarà velocissimo, occhio a Bagnaia e Bastianini”

Jorge Martin non può che essere soddisfatto al termine del venerdì del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024, avendo messo a segno la prestazione di riferimento della giornata. Sul tracciato di Le Mans, dopo la prima sessione di prove libere del mattino, nel corso del pomeriggio abbiamo assistito alle pre-qualifiche, che sono andate a definire la top10 generale che, domani, eviterà la Q1 in occasione delle qualifiche.

Il miglior tempo della sessione porta la firma proprio del pilota del team Ducati Gresini in 1:30.388 con 145 millesimi di vantaggio su Francesco Bagnaia e 187 su Pedro Acosta. Quarto Maverick Vinales a 269 millesimi, quinto Fabio Di Giannantonio a 296, mentre è sesto Jack Miller a 311. Settima posizione per Aleix Espargarò con 326 millesimi di distacco, ottava per Franco Morbidelli a 375, nona per Marco Bezzecchi a 397, mentre chiude la top10 Fabio Quartararo a 4 decimi esatti.

Al termine del venerdì sulla pista della Sarthe, il nativo di Madrid ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Tutto facile? No. La pista mi piace e mi sono trovato bene stamattina, ma nelle pre-qualifiche non mi sentivo benissimo. Dopo ho fatto qualche cambiamento e mi sono sentito meglio. Il primo time attack è stato buono, ma il secondo è stato eccezionale”.

Lo spagnolo sembra di nuovo pronto per fare bene nella Sprint Race di domani. “Penso sia difficile al momento fare previsioni. Sicuramente questa pista mi piace, anche perchè un anno fa qui ho iniziato ad andare davvero forte. Sono fiducioso, ma il passo è velocissimo. Oggi ho fatto una simulazione di passo gara di 24 giri con il miglior tempo che avevo realizzato un anno fa. Pazzesco. Ho visto anche anche Bagnaia e Bastianini sono in forma, come un po’ tutte le Ducati. La caduta di Jerez? Tutto è alle spalle e voglio solo fare bene qui a Le Mans”.