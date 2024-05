MotoGP, Jorge Martin svetta davanti a Bagnaia nelle pre-qualifiche a Le Mans. Marc Marquez e Bastianini in Q1

Ora convulsa a Le Mans (Francia), sede del quinto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Lì dove in minima parte la 24 Ore regala storia, Jorge Martin ha suonato la campana e si è preso il miglior tempo delle pre-qualifiche della classe regina con il crono di 1:30.388. A marcarlo stretto, come il Franco Baresi dei bei tempi, è stato Francesco Bagnaia (+0.145).

Un venerdì meno problematico del solito per Pecco, che ha trovato buone sensazioni in pista e il suo riscontro fa ben sperare. I principali contendenti per il titolo hanno impressionato per la costanza di rendimento. In terza piazza non sorprende più il rookie Pedro Acosta, che ha fatto andare alla grande la sua GasGas, fermandosi a 0.187 dalla vetta.

A completare il roster dei qualificati per la Q2 sono stati poi lo spagnolo Maverick Vinales (Aprilia) quarto a 0.269 davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team) a 0.295, all’australiano Jack Miller (KTM) a 0.311, all’iberico Aleix Espargaró (Aprilia) a 0.326, a Franco Morbidelli (Ducati Pramac) a 0.375, a Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team) e a Fabio Quartararo (Yamaha) a 0.400.

In Q1 dovranno iniziare le qualifiche di domani Enea Bastianini e Marc Marquez, rispettivamente undicesimo a 0.410 e tredicesimo a 0.679. Il romagnolo, nel tentativo buono con la morbida al posteriore, è incappato in una caduta e quindi non ha potuto migliorare il suo tempo. Marquez, invece, ha commesso un errore all’inizio del turno e ci ha messo un po’ per ritrovare il feeling e alla fine questo gli è costato il piazzamento nella top-10. Si confermano i problemi della Honda, con Joan Mir il migliore in 18ma posizione (+1.333) e Luca Marini 21° a 1.472. Deludente il sudafricano Brad Binder con l’altra KTM ufficiale, solo 17° a 0.976 dal vertice.