MotoGP, Enea Bastianini: “Non sono molto fortunato al Montmelò. Futuro in Ducati? Ci spero”

Enea Bastianini scalda i motori in vista del GP della Catalogna, settimo appuntamento del Motomondiale 2024 in scena questo fine settimana sul fascinoso tracciato del Montmelò. Una gara importante per “Bestia”, intenzionato a disputare una buona prova anche per cancellare le prestazioni complesse degli ultimi due anni.

Intervenuto nella classica conferenza stampa del giovedì, il pilota della Ducati ha posto l’accento su questo aspetto, illustrando la principale insidia del circuito catalano:

“Non credo di essere stato particolarmente fortunato negli ultimi anni in questo GP – ha detto Bastianini – nel 2022 sono caduto, nel 2023 ho commesso un errore alla prima curva. Vediamo come andrà quest’anno. È una gara strana perché l’aderenza è molto ridotta; per questo sarà importante fare un setup che funzioni“.

A tenere banco è chiaramente il futuro in Ducati, posto conteso (tra i tanti) con Jorge Martin e Marc Marquez: “So che probabilmente questa è la decisione più difficile per Ducati. Siamo i primi quattro nel Mondiale, Pecco ha già il contratto ed è fuori dai giochi. Ora come ora la mia sella non è scomoda, la Ducati è velocissima e su tutti i tracciati abbiamo migliorato le nostre prestazioni. Possiamo essere piloti ufficiali anche l’anno prossimo: Jorge e Marc sono veloci, questo complicherà le cose. Io ci spero“.

Tuttavia potrebbero aprirsi anche delle porte in ottica Aprilia dopo il ritiro appena annunciato da Aleix Espargarò: “Può essere una possibilità: è un buon produttore e ha fatto grandi progressi durante l’anno e durante gli ultimi cinque anni. Può essere una scelta, ma spettiamo ancora un momento“.