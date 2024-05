Moto3, GP Catalogna 2024: prosegue il duello iridato tra Holgado e Alonso, Veijer terzo incomodo?

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio il circuito di Montmelò ospiterà il Gran Premio di Catalogna 2024, valevole come sesto round stagionale del Motomondiale. In Moto3 si preannuncia come sempre un grande spettacolo, con tanti possibili attori protagonisti per le posizioni di vertice in quella che potrebbe rivelarsi una gara di gruppo (come a Le Mans e come un anno fa proprio a Barcellona) grazie al gioco delle scie sul lungo rettilineo dei box.

Focus in primis sulla sfida per il titolo iridato tra Daniel Holgado e David Alonso, separati da una sola lunghezza nella generale in favore dello spagnolo, che ha collezionato sin qui un primo e tre terzi posti trovando una notevole costanza di rendimento. Chi ha impressionato maggiormente però è il colombiano classe 2006 del team Aspar, naturale favorito per il Mondiale con all’attivo già tre vittorie in cinque GP.

Alonso sembra avere del margine sulla concorrenza e si può permettere dunque di gestire le corse a suo piacimento, scegliendo di volta in volta la strategia migliore (spingere forte dall’inizio per scremare il gruppo oppure attendere per poi fare la differenza negli ultimi giri). I primi due in campionato hanno preso un buon vantaggio sugli altri, anche se la stagione è ancora lunghissima e tante cose possono cambiare nei prossimi mesi.

Il più accreditato per provare ad inserirsi nel duello al vertice è l’olandese Collin Veijer, reduce da due podi consecutivi ed in grande crescita dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Il centauro dell’Husqvarna è a -32 da Holgado nella generale ma ha tutte le carte in regola per giocarsi il podio ed il successo questo fine settimana al Montmelò.

Strada ancor più in salita per tutti gli altri pretendenti al trono della categoria, con l’iberico Ivan Ortolà chiamato ad un exploit magari già nel GP catalano per accorciare le distanze dopo aver accumulato un gap di 44 punti dalla vetta. Ambizioni da podio a Barcellona anche per i vari David Muñoz, Joel Eseteban, Angel Piqueras, Adrian Fernandez, Josè Antonio Rueda, Joel Kelso e Ryusei Yamanaka.