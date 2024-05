MotoGP, Enea Bastianini: “Contento della gara ma peccato per la qualifica. Domani voglio puntare in alto”

Enea Bastianini guarda al bicchiere mezzo pieno dopo aver concluso al quarto posto la Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Le Mans, davanti a un pubblico vastissimo, la gara ha regalato emozioni, ritiri (il suo vicino di box Francesco Bagnaia) e cadute (Marco Bezzecchi su tutti), con il pilota romagnolo che voleva centrare il podio, ma lo ha mancato davvero di poco.

Jorge Martin si è aggiudicato la gara con 2.2 secondi su Marc Marquez, quindi completa il podio proprio Maverick Vinales a 4.1. Quarta posizione proprio per Enea Bastianini a 4.7, quinta per Aleix Espargarò (con due long lap penalty) a 7.6, sesta per Pedro Acosta a 9.1. Settimo Fabio Di Giannantonio, ottavo Jack Miller, nono Raul Fernandez, mentre completa la top10 Fabio Quartararo.

Al termine della gara odierna, il pilota romagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento della gara, meno di come è andata la qualifica. È un peccato. Sembra un weekend nato bene, però invece ha cambiato direzione. Ad ogni modo la giornata di domani sarà la mia parte importante del fine settimana. Marc Marquez ha dimostrato che con una buona partenza si può puntare in alto, per cui ci proverò”.

In caso di partenza migliore si poteva pensare anche a qualcosa di più? “La vittoria? Penso che il mio ritmo fosse molto buono, sono sempre stato veloce e costante e la cosa che più ho apprezzato è che potessi anche superare senza grossi problemi rispetto alle altre gare. Un vantaggio che abbiamo messo nel taschino e ci verrà buono. Sarebbe stata una bella battaglia con Jorge Martin, ma chissà. Vedremo domani. Sono veloce ma succede sempre qualcosa e non riesco a fare la differenza. Una cosa che mi fa arrabbiare. Voglio mettere tutto assieme, siamo tutti molto vicini per gare e campionato. Il futuro? Jorge Martin va fortissimo, io miglioro e non mollo. Sarà una bella scelta per la Ducati”.