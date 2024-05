MotoGP, Aleix Espargarò: “Oggi avevo poco grip, uno shock girare con dieci secondi meno”

Alex Espargarò si è dovuto accontentare della posizione numero quattro al GP della Catalogna, appuntamento numero sei del Motomondiale 2024 di MotoGP. L’iberico in sella all’Aprilia, grande vincitore della Sprint Race, non è riuscito a lottare per il podio, cedendo il passo al vincitore Francesco Bagnaia, a Jorge Martin e a Marc Marquez.

A differenza della giornata di ieri, il centauro (che in questo weekend ha anche annunciato il suo ritiro dalle competizioni a fine anno) non ha trovato molto grip, come ammesso da lui stesso una volta arrivato in zona mista:

“Ci voleva più grip – ha detto lo spagnolo – Io ci ho provato all’inizio ma la moto scivolava, ho provato a proteggere il podio ma Marquez era troppo veloce. Spero di fare bene al Mugello, sono due settimane molto importanti e speciali: è il GP di casa per l’Aprilia, questo era quello di casa per me“.

In ultimo Espargarò ha aggiunto: “Non sono triste ma speravo di lottare per la vittoria, è stato uno shock girare con un gap di dieci secondi. Ma le gare sono così, sono fatte per migliorare quindi vedremo al Mugello”.