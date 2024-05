MotoGP, Enea Bastianini: “Mi aspettavo il long lap per Alex Marquez, invece è arrivato a me. Sono arrabbiato”

Non una giornata semplice per Enea Bastianini. Il pilota della Ducati Lenovo Team ha infatti chiuso fuori dalla zona punti il GP di Catalogna, appuntamento numero sei del Motomondiale 2024 di MotoGP. Il centauro nello specifico è stato retrocesso fuori dalla zona punti per non aver scontato un controverso long lap penalty, reputato ingiusto non solo da lui stesso, ma anche da tutto il team.

Una scelta scaturita dopo un “duello” avuto con Alex Marquez, spiegato poi dal diretto interessato ai microfoni di Sky Sport Italia: “È andata così. Purtroppo ho passato Alex nel rettilineo, abbiamo frenato e prima di inserire mi ha buttato fuori, non sono potuto entrare ed ho dovuto tagliare la chicane. Mi aspettavo un suo long lap e invece è arrivato a me. Allora mi sono detto ‘Non lo faccio perché non mi sento di doverlo fare’. Probabilmente ho sbagliato; dopodiché ho guidato nervoso, sono andato lungo e ho fatto il long lap ma me ne sono arrivati altri due perché non ho fatto quell’altro. È stata una gara incasinata, sono molto arrabbiato. Ma indietro non si torna”.

Bestia ha quindi proseguito: “La cosa positiva è stata che quando siamo andati con Davide Tardozzi non ci hanno potuto dire niente. Pensavano che avessi guadagnato, invece avevo perso. Non è stato fatto un bel lavoro. Fino a quel momento non ero certo il più veloce, ho cercato di gestire e portarmi avanti per metà gara. Appena ho visto Alex calare ho cercato di superarlo. Potevo stare con Marc ed Aleix, quello sarebbe stato il mio target. Il podio ce lo potevamo giocare“.

In ultimo Bastianini ha aggiunto: “Alla fine bisogna pensare al futuro e non a quello che è successo. Quando succedono cose del genere non fai altro che farti del male. Al Mugello ci riscatteremo. Non vedo l’ora che sia venerdì”.