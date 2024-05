Marcell Jacobs si allena allo Stadio dei Marmi: il Campione Olimpico prova la nuova pista, sabato in gara a Roma – VIDEO

Marcell Jacobs sarà uno dei grandi protagonisti del Roma Sprint Festival, che andrà in scena sabato 18 maggio presso lo Stadio dei Marmi nella capitale. Il Campione Olimpico dei 100 metri, reduce dall’uscita di Jacksonville a livello individuale e dalle World Relays disputate dalla 4×100, è rientrato in Italia e oggi ha avuto modo di testare la nuova pista, recentemente ristrutturata e che servirà anche da warm-up area durante gli Europei in programma dal 7 al 12 giugno nella città eterna.

Marcell Jacobs si sta preparando per la rassegna continentale, in precedenza lo vedremo il 28 maggio a Ostrava (Repubblica Ceca) e il 30 maggio a Oslo (Norvegia). Il velocista lombardo punta a essere grande protagonista allo Stadio Olimpico e cercherà di difendere il titolo europeo di fronte al proprio pubblico per poi lanciarsi verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Di seguito il VIDEO di un estratto dell’allenamento odierno di Marcell Jacobs allo Stadio dei Marmi.

VIDEO ALLENAMENTO MARCELL JACOBS