Marcell Jacobs scala la classifica mondiale: a 2 centesimi da Lyles, sul podio in Europa! Due sorprese in testa

Marcell Jacobs ha corso in 10.03 a Oslo, dove ieri sera è andata in scena la sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha mostrato un chiaro progresso rispetto alle prime due uscite della stagione (10.11 a Jacksonville e 10.07 a Roma), dimenticando la bruttissima prova di martedì sera a Ostrava. Nella capitale norvegese si sono visti una buona partenza e un valido lanciato, sono mancati la transizione e gli ultimi dieci metri.

Il velocista lombardo ha comunque dimostrato di essere in crescita e sta cercando di mettere insieme i vari pezzi del puzzle, frutto dei nuovi allenamenti alla corte di Rana Reider. L’azzurro sta assorbendo i nuovi meccanismi e la sensazione è che possa migliorare sensibilmente, l’obiettivo è quello di presentarsi al massimo della forma alle Olimpiadi di Parigi 2024, passando per gli Europei di Roma, dove settimana prossima sarà chiamato a difendere il titolo continentale conquistato due anni fa.

Come si inserisce Marcell Jacobs nelle classifiche mondiali stagionali? Con il 10.03 offerto ai Bislett Games si è issato al 23mo posto della graduatoria, condividendolo con ben sette atleti tra cui lo statunitense Fred Kerley (argento a Tokyo 2020 e Campione del Mondo nel 2022, grande rivale del nostro portacolori). Per entrare in top-20 sarebbe servito un 10.02, per la top-10 c’era bisogno di un 9.99. La lista mondiale certificata da World Athletics è guidata dagli statunitensi Christian Miller e Kendal Williams con 9.93, seguiti da tre atleti con 9.94 (lo statunitense Brandon Hicklin, il nigeriano Favour Oghene Tejiri Ashr, il sudafricano Akani Simbine). Il fenomenale Noah Lyles, Campione del Mondo di 100 e 200, è fermo a 10.01.

Marcell Jacobs è il terzo europeo dell’anno, alle spalle di due britannici: Jeremiah Azu autore di un superbo 9.97 il 25 maggio a Leverkusen, ma stiratosi ieri a Oslo e la cui presenza a Roma è ora in dubbio, e Louie Hinchliffe con il 10.00 di Fayetteville il 22 maggio. Chituru Ali è quinto con il 10.06 di Dubai, preceduto dal britannico Romell Glave con 10.05. Pur non essendo al 100%, il Messia dell’atletica tricolore sta dimostrando di essere comunque uno dei migliori in circolazione nel Vecchio Continente.

CLASSIFICA MONDIALE TEMPI STAGIONALI 100 METRI

1. Christian Miller (USA) 9.93 (+1,6 m/s di vento)

1. Kendal Williams (USA) 9.93 (+2,0)

3. Brandon Hicklin (USA) 9.94 (+1,7)

3. Favour Oghene Tejiri Ashe (Nigeria) 9.94 (+1,4)

3. Akani Simbine (Sudafrica) 9.94 (+0,4)

6. Christian Coleman (USA) 9.95 (+1,2)

7. Jeremiah Azu (Gran Bretagna) 9.97 (+1,4)

8. Ferdinand Omanyala (Kenya) 9.98 (+1,2)

9. Godson Oke Oghenebrume (Nigeria) 9.99 (+0,6)

9. Abdul Hakim Sani Brown (Giappone) 9.99 (+0,4)

11. Cejhae Greene (Antigua & Barbuda) 10.00 (+2,0)

11. Louie Hinchlifee (Gran Bretagna) 10.00 (+0,8)

13. Noah Lyles (USA) 10.01 (+1,7)

13. Kenneth Bednarek (USA) 10.01 (+1,7)

13. Malachi Murray (Canada) 10.01 (+1,7)

13. Emmanuel Eseme (Camerun) 10.01 (+0,4)

17. Pjai Austin (USA) 10.02 (+1,8)

17. Kyree King (USA) 10.02 (+1,7)

17. Hiroki Yanagita (Giappone) 10.02 (+1,7)

17. Julian Forte (Giamaica) 10.02 (+0,8)

17. Ackeem Blake (Giamaica) 10.02 (+0,8)

17. Wanya McCoy (Bahamas) 10.02 (+0,6)

23. Marcell Jacobs (Italia) 10.03 (+0,4)

23. Fred Kerley (USA) 10.03 (+1,9)

—

39. Chituru Ali (Italia) 10.06 (+1,8)

CLASSIFICA EUROPEA TEMPI STAGIONALI 100 METRI

1. Jeremiah Azu (Gran Bretagna) 9.97 (+1,4)

2. Louie Hinchlifee (Gran Bretagna) 10.00 (+0,8)

3. Marcell Jacobs (Italia) 10.03 (+0,4)

4. Romell Grave (Gran Bretagna) 10.05 (+0,7)

5. Chituru Ali (Italia) 10.06 (+1,8)