Marcell Jacobs risale il ranking: piomba nella top-30 della classifica dei tempi. Un altro italiano ha fatto meglio

Marcell Jacobs ha corso in 10.07 al Roma Sprint Festival. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha sfruttato un vento favorevole di 1,1 m/s per migliorare di quattro centesimi il crono siglato qualche settimana fa a Jacksonville (USA). Il velocista lombardo non ha convinto in uscita dai blocchi di partenza, ma poi è sembrato fluido nel duello con Chituru Ali e sul lanciato conclusivo.

L’azzurro ha lasciato intravedere degli importanti margini di miglioramento soprattutto al via e sembra essere in crescendo di forma, anche se subito dopo il traguardo è stato colpito da un attacco di tosse dovuto a un po’ di allergia. Marcell Jacobs è piombato così nella top-30 del ranking mondiale, agganciando quattro atleti in trentesima posizione della graduatoria stagionale dei tempi.

Il Messia dell’atletica tricolore è così diventato il secondo italiano dell’anno, a un centesimo dal 10.06 timbrato da Chituru Ali a Dubai. Al comando spiccano gli statunitensi Christian Miller e Kendal Williams con 9.93, seguiti dall’altro americano Brandon Hicklin (9.94) e dai nigeriani Favour Oghene Tejiri Ashe (9.99) e Godson Oke Oghenebrume (9.99).

CLASSIFICA MONDIALE STAGIONALE 100 METRI

1. Christian Miller (USA) 9.93

1. Kendal Williams (USA) 9.93

3. Brandon Hicklin (USA) 9.94

4. Favour Oghene Tejiri Ashe (Nigeria) 9.99

4. Godson Oke Oghenebrume (Nigeria) 9.99

6. Cejhae Greene (Antigua & Barbuda) 10.00

7. Noah Lyles (USA) 10.01

7. Kenneth Bednarek (USA) 10.01

7. Akani Simbine (Sudafrica) 10.01

7. Malachi Murray (Canada) 10.01

—

26. Chituru Ali (Italia) 10.06

30. Marcell Jacobs (Italia) 10.07