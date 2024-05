Marcell Jacobs indietreggia: prova opaca a Ostrava, il tempo si alza. Allarme versi gli Europei?

Marcell Jacobs non ha rispettato le attese della vigilia, compiendo un passo indietro al Golden Spike di Ostrava (Repubblica Ceca), tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica leggera). Il Campione Olimpico dei 100 metri si è espresso in un altissimo 10.19 (vento nullo), chiudendo al terzo posto alle spalle del canadese Andre De Grasse (10.10) e del giamaicano Ryiem Forde (10.17).

Il velocista lombardo non è apparso in forma, facendo decisamente peggio rispetto a quanto corso nelle prime due uscite stagionali: dopo il 10.11 di Jacksonville e il 10.07 di Roma, ci si aspettava un progresso da parte del Messia dell’atletica tricolore e invece è arrivata una prestazione che accende diversi campanelli d’allarme quando mancano dieci giorni agli Europei di Roma. Il 29enne cercherà una pronta risposta tra due giorni a Oslo, dove è atteso dal duello con Fred Kerley in una tappa di Diamond League.

Marcell Jacobs è uscito in maniera abbastanza buona dai blocchi di partenza (0.140 il tempo di reazione) ed è apparso in crescita rispetto a quanto vista nelle due precedenti prove, ma le criticità sono emerse sul lanciato, ovvero il suo prediletto terreno di caccia. Dopo una quarantina di metri, infatti, l’allievo di Rana Reider non è più riuscito ad accelerare e non ha trovato il picco di velocità che ci si attendeva, le sue gambe sono girate un po’ a vuoto, è risultato spento sugli appoggi proprio quando doveva scatenare la sua potenza e si è visto scappare i due avversari che gli correvano ai lati.

Urge trovare presto dei correttivi in vista dei grandi eventi che lo attendono nel corso dell’estate: a Roma dovrà difendere il titolo continentale e alle Olimpiadi di Parigi 2024 mancano soltanto un paio di mesi… Il tempo odierno è uno dei più alti corsi negli ultimi anni ed è stato battuto dal Campione Olimpico dei 200 metri, suo compagno di allenamenti.