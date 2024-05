Luciano Darderi in semifinale al Challenger di Cagliari. Federico Coria si ritira nel secondo set

Si conclude anticipatamente il match tra Luciano Darderi e Federico Coria, valido per i quarti di finale del Challenger 175 di Cagliari, alias Sardegna Open. Sul punteggio di 6-1 3-4 e 30-0 a favore di Darderi, infatti, l’argentino è costretto al ritiro a causa di un problema alla coscia destra occorso pochi minuti prima. Per il nativo di Villa Gesell, che però ha sempre giocato per il nostro Paese, ancora un argentino in semifinale: Mariano Navone.

Il primo set è un dominio assoluto da parte di Darderi, anche perché la seconda di Coria semplicemente non funziona (0/9). Il paradosso è che il primo a perdere il servizio è il padrone di casa, che però costringe l’argentino a non tenere nemmeno un turno di battuta nel prosieguo. Molto maggiore la sua solidità, tant’è che il 6-1 arriva con una certa qual agilità.

Nel secondo parziale le cose cambiano leggermente: dopo il break a zero di Darderi, Coria si riprende immediatamente il maltolto e il match si accende. L’argentino, infatti, riesce ad andare avanti 4-2 e servizio, ma poco prima lamenta un problema alla coscia destra, per il quale butta via, sostanzialmente, il settimo game e poi chiama medical time out. Tutto inutile: arriva quasi immediato il ritiro.

Detto del dato della seconda di Coria (che alla fine diventa 3/16), è il 67% di Darderi nei punti vinti con la prima il dato che può maggiormente confortare. Con questa vittoria, peraltro, il padrone di casa sale al numero 54 mondiale, e potrebbe puntare anche la top 50.