Lorenzo Musetti vince in rimonta contro Nuno Borges e approda alla semifinale del Sardegna Open

La prima vittoria in rimonta dell’anno. Lorenzo Musetti ritrova il suo smalto in un match che sembrava andare in malo modo contro il portoghese Nuno Borges (n.56 ATP), che già lo aveva sconfitto nel 2024 a Estoril. Il carrarino si è preso la sua rivincita, battendo il lusitano nei quarti di finale del Sardegna Open con lo score di 1-6 6-1 6-2 in 2 ore e 12 minuti di partita.

Sulla terra rossa del Centrale del Tennis Club Cagliari, dopo un primo set giocato in maniera pessima, il break subìto nel primo game non lasciava presagire nulla di buono per l’azzurro. Musetti, però, ha saputo trovare dentro di sé il modo per ribaltare l’inerzia del confronto, aumentando la profondità dei suoi colpi e trovando quindici dopo quindici sempre più confidenza. Il n.29 del ranking, dunque, approda in semifinale dove affronterà il colombiano Daniel Elahi Galan (n.89 del mondo), che ha sfruttato il forfait dell’ungherese Marton Fucsovics (n.53 ATP) per essere nel penultimo atto.

Nel primo set il tennis di Musetti è privo di mordente e di coraggio. La sua palla non esce potente dalla propria racchetta e per Borges è semplice comandare lo scambio, approfittando anche di una posizione dell’italiano troppo arretrata. Ne consegue un 5-0 in breve tempo per il portoghese e l’allievo di Simone Tartarini può solo evitare il bagel, ma il 6-1 è molto pesante.

Nel secondo set il gioco d’apertura è un incubo per il carrarino, che sbaglia troppo e consente all’avversario di andare avanti di un break. L’esito della sfida sembra già scritto, ma Musetti ha la forza di cambiare lo spartito. Mettendo molta più energia nei colpi da fondo, specie con il dritto, il tennista nostrano comanda le danze. Quindici dopo quindici il feeling con la palla cresce e le variazioni nel gioco di Lorenzo sono uno spettacolo. Borge va in totale frustrazione, subendo un parziale di 6 giochi a zero, vedendosi annullate tre palle del parziale contro-break nel settimo game (6-1).

Nel terzo set la serie positiva di Lorenzo prosegue. Musetti spolvera a profusione le righe del campo sardo e le imprecazioni del lusitano si sprecano. Tradotto: 4-0 (doppio break). Borges ha uno scatto d’orgoglio, riuscendo a recuperare in parte un break di ritardo, ma il toscano nel settimo game fa vedere grandi qualità e con traiettorie sempre in prossimità della riga va sul 5-2. Uno strappo decisivo ai fini dello score finale (6-2).

Leggendo le statistiche, Musetti è stato superiore nelle percentuali di punti ottenuti al servizio (56% vs 49%) e alla risposta (51% vs 44%), salvando con maggior efficacia le palle break concesse (69% vs 45%).