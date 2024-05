Lotta, Preolimpico Istanbul 2024: tutti gli italiani in gara. Ultima chance per Chamizo e Conyedo

È arrivato il momento della resa dei conti per la Nazionale italiana di lotta, impegnata a Istanbul da giovedì 9 a domenica 12 maggio per il torneo globale di qualificazione olimpica ai Giochi di Parigi 2024. Nella capitale turca verranno assegnati gli ultimi 54 posti per le Olimpiadi, con i primi 3 classificati di ciascuna categoria che otterranno il pass (non nominale) a cinque cerchi.

L’Italia, dopo i primi due eventi qualificanti (il Mondiale 2023 ed il Preolimpico Europeo 2024), è ancora a bocca asciutta e si presenta dunque all’ultima chance con l’obiettivo di evitare una clamorosa esclusione dai Giochi. Saranno 15 i lottatori azzurri presenti al Preolimpico Mondiale di Istanbul per cercare l’impresa e guadagnarsi il biglietto per la Francia.

Fari puntati nello stile libero su Frank Chamizo (dopo il “furto” di Baku, non sarà comunque testa di serie) nei 74 kg e Abraham Conyedo nei 125 kg, mentre gli altri nostri portacolori saranno Simone Piroddu (57 kg), Aron Caneva (86 kg) e Benjamin Honis (97 kg). Nella greco-romana ci proveranno Andrea Setti (67 kg), Riccardo Abbrescia (77 kg), Mirco Minguzzi (87 kg) e soprattutto Nikoloz Kakhelashvili (130 kg).

Missione difficile ma non impossibile infine nel settore femminile per giocarsi almeno un pass con Emanuela Liuzzi (50 kg), Fabiana Rinella (53 kg), Aurora Russo (57 kg), Elena Esposito (62 kg), Dalma Caneva (68 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg). Il primo momento chiave arriverà già quest’oggi con il sorteggio dei tabelloni, che potrebbe condizionare pesantemente il percorso dei vari atleti.