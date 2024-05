Lotta, chi saranno gli avversari più rognosi per Chamizo nell’ultimo Preolimpico di Istanbul: sorte beffarda, il numero 1 all’esordio

Qualora Frank Chamizo non dovesse qualificarsi ai Giochi di Parigi, qualcuno dovrebbe avere dei rimorsi di coscienza: non solo gli arbitri che hanno negato all’azzurro una chiava vittoria al Preolimpico di Baku, ma anche la UWW, che ha fatto cadere nel vuoto la richiesta della Camera Disciplinare di inserire l’azzurro tra le teste di serie nell’ultimo torneo di qualificazione olimpica.

La sorte, beffarda, ha poi presentato il conto: nel sorteggio del tabellone del Preolimpico su base mondiale che si terrà ad Istanbul, in Turchia, l’azzurro sarà opposto ai sedicesimi al cinese Lu Feng, numero 1 del seeding. Senza torti arbitrali, se Chamizo sarà lo stesso visto a Baku, non avrà comunque nulla da temere, ma è certo che l’urna non è stata affatto benevola.

In caso di successo, infatti, agli ottavi potrebbe esserci il bulgaro Ramazan Eldarovitch Ramazanov, ed ai quarti uno tra il naturalizzato albanese Chermen Valiev ed il georgiano Avtandil Kentchadze. Per staccare il pass olimpico, però, sarà necessario vincere la semifinale: al penultimo atto l’avversario potrebbe essere il numero 4, il magiaro Murad Kuramagomedov, già battuto a Baku prima del match incriminato con l’azero Turan Bayramov.

In caso di sconfitta, l’azzurro, invece, dovrà poi sperare nel ripescaggio, a meno che non perda proprio in semifinale, per poi intraprendere il cammino che lo porterebbe alla finale per il terzo posto, da vincere, per poi andare a sfidare nell’incontro per il pass olimpico, il terzo classificato della parte bassa del tabellone, dove i rivali maggiormente accreditati sono il turco padrone di casa Soner Demirtas, numero 3, e lo slovacco Taimuraz Salkazanov, numero 2.

ISCRITTI -74 KG STILE LIBERO

Tabellone dai sedicesimi di finale

CHN LU F. (TS 1)-ITA CHAMIZO F. (5)

KGZ TOKTOMAMBETO O. (6)-BUL RAMAZANOV R. (7)

vinc. GER USTAEV S. (8)/ARM ALIKHANYAN H. (9)-ALB VALIEV C. (10)

KEN MAHABILA M. (11)-GEO KENTCHADZE A. (12)

MEX PALACIOS DOM R. (13)-PUR SANTIAGO S. (14)

MKD SHAPIEV R. (15)-vinc. CAN LEWIS S. (16)/UKR TSURKAN V. (17)

TJK RASSADIN V. (18)-KAZ KAIPANOV N. (19)

FRA KHADJIEV Z. (20)-HUN KURAMAGOMEDO M. (TS 4)

TUR DEMIRTAS S. (TS 3)-POL RYBICKI K. (21)

ESP MOTTAGHINIA M. (22)-HON BARRIOS L. (23)

vinc. ROU KAPRAEV Z. (24)/EST REINBOK E. (25)-BRN A SAIPUDINOV K. (26)

MGL OLONBAYAR S. (27)-BEL VELIEV I. (28)

AUT MARCHL S. (29)-KOS XHONI E. (30)

IND JAIDEEP J. (31)-vinc. KOR GONG B. (32)/MDA DIACON V. (33)

SMR AMINE M. (34)-SUI PORTMANN T. (35)

TKM AMANMYRADOV A. (36)-SVK SALKAZANOV T. (TS 2)