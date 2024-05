Lotta, Frank Chamizo non sarà testa di serie al Preolimpico mondiale: 42 iscritti nei -74 kg dello stile libero

Da giovedì 9 a domenica 12 maggio si disputerà il torneo mondiale di qualificazione olimpica di lotta, ultima occasione per volare a Parigi 2024: ad Istanbul (Turchia), saranno in palio 54 carte nelle 18 categorie di peso previste a Parigi 2024 e dunque occorrerà arrivare in finale o vincere lo spareggio per il terzo posto per conquistare il pass non nominale per i Giochi.

La UWW non ha accolto la richiesta della Camera Disciplinare: Frank Chamizo, nonostante quanto accaduto a Baku, non è stato inserito tra le teste di serie, il che espone anche lui, come accadrà a tutti gli altri italiani in sede di sorteggio ad un cammino molto complicato verso l’ultimo atto, che regalerà subito il pass olimpico, altrimenti occorrerà vincere lo spareggio tra i due terzi classificati per approdare in Francia. Proprio la categoria di peso di Chamizo, -74 kg dello stile libero, è una tra quelle col maggior numero di iscritti: saranno in 42 a lottare, è proprio il caso di dirlo, per le ultime 3 carte olimpiche.

L’Italia sarà rappresentata da 15 atleti: saranno in gara nello stile libero Simone Vincenzo Piroddu, Frank Chamizo Marquez, Aron Caneva, Benjamin Konrad Honis ed Abraham de Jesus Conyedo Ruano, nella greco-romana Andrea Setti, Riccardo Vito Abbrescia, Mirco Minguzzi e Nikoloz Kakhelashvili, nella femminile Emanuela Liuzzi, Fabiana Rinella, Aurora Russo, Elena Esposito, Dalma Caneva, Enrica Rinaldi.

ITALIANI IN GARA AL PREOLIMPICO MONDIALE DI LOTTA

STILE LIBERO

-57 kg: Simone Vincenzo Piroddu

-65 kg: nessun italiano iscritto

-74 kg: Frank Chamizo Marquez

-86 kg: Aron Caneva

-97 kg: Benjamin Konrad Honis

-125 kg: Abraham de Jesus Conyedo Ruano

GRECO-ROMANA

-60 kg: nessun italiano iscritto

-67 kg: Andrea Setti

-77 kg: Riccardo Vito Abbrescia

-87 kg: Mirco Minguzzi

-97 kg: Nikoloz Kakhelashvili

-130 kg: nessun italiano iscritto

FEMMINILE

-50 kg: Emanuela Liuzzi

-53 kg: Fabiana Rinella

-57 kg: Aurora Russo

-62 kg: Elena Esposito

-68 kg: Dalma Caneva

-76 kg: Enrica Rinaldi