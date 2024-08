Lotta, svanisce l’ipotesi di ripescaggio per Frank Chamizo alle Olimpiadi

Si sono definitivamente concluse le Olimpiadi di Parigi 2024 per Frank Chamizo: l’azzurro, uscito di scena in mattinata nel turno di qualificazione agli ottavi nel tabellone dei -74 kg dello stile libero della lotta, non verrà ripescato.

Chamizo, infatti, era stato battuto ai punti per 4-9 dall’iraniano Yones Emamichoghaei, ed avrebbe dovuto sperare che l’iraniano arrivasse in finale per poter accedere al tabellone dei ripescaggi e così poter disputare domani la finale per il bronzo.

Dopo la vittoria sull’azzurro il percorso dell’iraniano è proseguito agli ottavi, dove ha sconfitto il lottatore della Guinea-Bissau, Bacar Ndum, testa di serie numero 8, imponendosi per superiorità tecnica, con incontro interrotto sullo score di 10-0 dopo appena 1’34”.

Lo scoglio insormontabile per Emamichoghaei, però, si è materializzato ai quarti di finale, turno in cui ha affrontato la testa di serie numero 1, lo statunitense Kyle Douglas Dake, che ha schienato l’iraniano dopo 5’37”, quando però lo score era arrivato già sull’11-1 e l’incontro sarebbe stato interrotto comunque per superiorità tecnica.