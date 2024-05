LIVE Cobolli-Medjedovic, Roland Garros 2024 in DIRETTA: debutto delicato contro il giovane serbo protetto da Djokovic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno del Roland Garros 2024 tra Flavio Cobolli e Hamad Medjedovic.

Incontro d’esordio delicatissimo per l’azzurro, addirittura non favorito secondo i bookmakers, che lo danno al 40% di probabilità di vittoria. Sicuramente facile non sarà, il giovane serbo è esploso agli Internazionali d’Italia quando è giunto al 3° turno dalle qualificazioni portando al 3° set Daniil Medvedev. Gioca per la seconda volta consecutiva questo Slam, dopo che nel 2023 si qualificò e fu eliminato al 1° turno.

Anche Cobolli gioca lo Slam parigino in tabellone per la seconda volta, ricorderete il match dell’anno scorso contro Carlos Alcaraz, in cui si invento un grande 3° set portando il futuro campione di Wimbledon a vincerlo solo per 7-5. Era un altro romano quello di 365 giorni fa, militante intorno alla 150esima posizione mondiale. Adesso, l’azzurro è alle porte della top 50 e, se avesse sfruttato il match point avuto nella semifinale di Ginevra contro Ruud, al momento ci sarebbe dentro.

Contro il serbo, servirà una grande prova in risposta. Il servizio del “prossimo” n.1 del paese slavo è devastante, così come i colpi da fondo quando può colpire piedi per terra. L’azzurro dovrà cercare, con i suoi classici “cariconi” e con il suo proverbiale kick, di tenerlo più possibile lontano dalla riga di fondo. Ricordiamo che proprio Novak Djokovic è stato il primo a credere nella crescita del classe 2004, aiutandolo economicamente nelle trasferte e mettendo a disposizione parte del suo staff.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 1° turno del Roland Garros 2024 tra Flavio Cobolli e Hamad Medjedovic. Si parte come 3° match dalle 11, dopo un 1° turno femminile e McDonald-Griekspoor.