Calendario Preolimpico lotta Istanbul 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo aver chiuso senza pass per Parigi 2024 i Mondiali senior 2023 ed il Preolimpico europeo 2024, l’Italia della lotta si appresta ad affrontare il torneo su base mondiale di qualificazione olimpica, che si disputerà ad Istanbul, in Turchia: la manifestazione si terrà da giovedì 9 a domenica 12 maggio.

Saranno in palio nel complesso 54 carte olimpiche, ovvero 3 per ciascuna delle 18 categorie di peso previste a Parigi 2024 e dunque occorrerà arrivare in finale o vincere lo spareggio per il terzo posto per conquistare il pass non nominale per i Giochi.

L’Italia sarà rappresentata da 15 atleti: saranno in gara nello stile libero Simone Vincenzo Piroddu, Frank Chamizo Marquez, Aron Caneva, Benjamin Konrad Honis ed Abraham de Jesus Conyedo Ruano, nella greco-romana Andrea Setti, Riccardo Vito Abbrescia, Mirco Minguzzi e Nikoloz Kakhelashvili, nella femminile Emanuela Liuzzi, Fabiana Rinella, Aurora Russo, Elena Esposito, Dalma Caneva, Enrica Rinaldi.

Di seguito il programma completo del torneo mondiale di qualificazione olimpica con l’indicazione degli orari italiani delle competizioni. Le gare non saranno fruibili in diretta tv, ma saranno trasmesse in diretta streaming in abbonamento su UWW+, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport per le finali.

CALENDARIO PREOLIMPICO MONDIALE LOTTA 2024

Giovedì 9 maggio

09.00-15.30 Qualificazioni greco-romana 60-67-77-87-97-130 kg

17.00-19.30 Semifinali pass olimpico greco-romana 60-67-77-87-97-130 kg

Venerdì 10 maggio

09.00-14.00 Ripescaggi greco-romana 60-67-77-87-97-130 kg

09.00-14.00 Qualificazioni lotta femminile 50-53-57-62-68-76 kg

15.45-16.45 Finali 3° posto greco-romana 60-67-77-87-97-130 kg

17.00-19.30 Semifinali pass olimpico lotta femminile 50-53-57-62-68-76 kg

19.30-20.30 Spareggi 3° posto pass olimpico greco-romana 60-67-77-87-97-130 kg

Sabato 11 maggio

09.00-15.00 Ripescaggi lotta femminile 50-53-57-62-68-76 kg

09.00-15.00 Qualificazioni stile libero 57-65-74-86-97-125 kg

15.45-16.45 Finali 3° posto lotta femminile 50-53-57-62-68-76 kg

17.00-19.30 Semifinali pass olimpico stile libero 57-65-74-86-97-125 kg

19.30-20.30 Spareggi 3° posto pass olimpico lotta femminile 50-53-57-62-68-76 kg

Domenica 12 maggio

14.00-15.30 Ripescaggi stile libero 57-65-74-86-97-125 kg

15.45-16.45 Finali 3° posto stile libero 57-65-74-86-97-125 kg

17.00-18.00 Spareggi 3° posto pass olimpico stile libero 57-65-74-86-97-125 kg

PROGRAMMA PREOLIMPICO MONDIALE LOTTA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: in abbonamento su UWW+.

Diretta Live testuale: su OA Sport, solo per le finali.