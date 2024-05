Leclerc in pole position: quando l’ultima Ferrari davanti a tutti? E il precedente del monegasco in casa…

La Ferrari sorride (anche se mantiene i pieni ben saldi al terreno)al termine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Monte Carlo, infatti, Charles Leclerc ha centrato la tanto attesa pole position al termine di qualifiche, come sempre tra Loews e Anthony Nogues, da cuore in gola. Un passo importante verso la vittoria finale sulla pista del Principato dove, com’è ben noto, è quasi impossibile superare.

La pole position è stata centrata da Charles Leclerc con il tempo di 1:10.270 con 154 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, quindi terzo Carlos Sainz a 248 davanti a Lando Norris quarto a 272- Quinto George Russell a 273 davanti a Max Verstappen a 297, quindi settimo Lewis Hamilton a 351, ottavo Yuki Tsunoda a 588, davanti a Alexander Albon e Pierre Gasly.

Dopo un filotto di otto partenze al palo consecutive di Max Verstappen (che ha pareggiato il record storico di Ayrton Senna), quindi, sarà una vettura di Maranello a scattare davanti a tutti. Da quanto non capitava? L’ultima volta che una Rossa era partita dalla pole position era successo in occasione del Gran Premio di Las Vegas (18 novembre) con il monegasco che era stato abile a issarsi in vetta, salvo poi chiudere alle spalle del tre-volte campione del mondo in gara.

Il padrone di casa per eccellenza nel Principato, tuttavia, ha ancora bene in mente le due pole position che aveva messo in bacheca a Monte Carlo. Nel 2021 l’occasione più clamorosa. Migliore prestazione nel corso del primo tentativo della Q3, quindi toccata in uscita dalle Piscine e bandiera rossa. Partenza al palo confermata, sì, ma il “botto” aveva costretto il classe 1997 a non prendere il via il giorno dopo, dando via libera a Max Verstappen.

La seconda volta che Charles Leclerc era partito davanti a tutti nella gara di casa è stata nel 2022. Gara che ha visto un nubifragio abbattersi pochi istanti prima del via e cambio totale di orizzonti. Ad ogni modo il ferrarista stava conducendo senza patemi la gara sul bagnato, salvo poi crollare in quarta posizione per colpa di una strategia di gara letteralmente scellerata. Non c’è due senza tre? Senza dubbio il pilota del Cavallino Rampante vuole invertire il trend e tornare al successo che gli manca, giova ricordarlo, dal GP d’Austria del 10 luglio 2022…