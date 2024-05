La Vuelta Femenina 2024: Faulkner si impone nella tappa dei ventagli, Marianne Vos passa in vetta. Longo Borghini c’è, Realini perde contatto

Doveva essere una delle tappe più comode di questa Vuelta Feminina, e invece si rivela essere uno spartiacque nella corsa spagnola. Kristen Faulkner (EF Education-Easypost) si impone in solitaria a Saragozza, in una frazione condizionata soprattutto dai ventagli che hanno ridisegnato in buonissima parte la classifica generale, con Marianne Vos (Visma | Lease a Bike) che diventa la nuova leader al giro di boa avanti a Blanka Kata Vas (SD Worx).

Ci sono un paio di attacchi abbastanza estemporanei ad inizio gara, ma come detto è il vento laterale ad ergersi a protagonista, con una velocità di oltre 30 chilometri all’ora. A causa dei ventagli si avvantaggia un gruppo di una ventina di atlete, tra cui ci sono la nostra Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) assieme a Demi Vollering (SD Worx), Katarzyna Niewiadoma (Canyon / Sram), Marianne Vos e Kata Blanka Vas.

Tutte le altre, compresa la nostra Gaia Realini (Lidl-Trek) rimangono invece sopraffatte dall’azione e perdono in maniera costante, fino a toccare i due minuti di svantaggio. Un margine che non verrà più colmato fino al finale. Marianne Vos taglia per prima lo sprint intermedio di Santa Fe guadagnando due secondi su Vas, ma la corsa si accende ai -7 dal traguardo, su un breve tratto in contropendenza al 7%.

Sono Kristen Faulkner e Marlen Reusser (SD Worx) a provare ad attaccare, la statunitense riesce a scrollarsi di dosso la svizzera per poi riuscire a resistere alle avversarie, con Niewiadoma, Vas, Longo Borghini e Vollering che tentano una timida sortita. Faulkner riesce a resistere e arriva da sola, con 10” di vantaggio su Georgia Baker (Liv AlUla Jayco) e Marianne Vos, che con questi altri quattro secondi di abbuono riesce a superare Blanka Vas.