La Vuelta Femenina 2024: Demi Vollering domina l’ultima tappa e la classifica, podio per Longo Borghini

Tappa finale breve ma intensissima per La Vuelta Femenina 2024. Si parte e si arriva a Madrid, ma non è la classica passerella, anzi, tanta salita fino a Valdesquí con Demi Vollering ad esaltarsi ancora una volta.

La neerlandese della SD Worx – Protime domina in lungo e in largo e si prende il successo di tappa oltre a quello finale, che era già in cassaforte da giorni. Oggi la ciliegina sulla torta in Maglia Rossa per la campionessa d’Olanda che ha dimostrato di essere la miglior scalatrice al mondo facendo il vuoto sul finale.

La francese Évita Muzic (FDJ – SUEZ), già vincitrice di una tappa, è la prima delle umane a 29”, mentre la gran prova di Riejanne Markus (Team Visma | Lease a Bike) le vale la terza piazza odierna e la seconda in classifica generale.

Giornata non del tutto esaltante per Elisa Longo Borghini: la campionessa d’Italia della Lidl-Trek va in difficoltà e chiude settima. Persa la seconda piazza in classifica, difeso comunque al meglio il podio: terzo gradino per l’azzurra.