La Vuelta Femenina 2024: vince a sorpresa Evita Muzic, Vollering guadagna ancora. Quinta Longo Borghini

Successo a sorpresa nella sesta tappa de La Vuelta Femenina 2024. L’arrivo in salita di La Laguna Negra premia la transalpina Evita Muzic, alla quinta vittoria in carriera (si era imposta anche in una tappa al Giro nel 2020).

Il tutto si è deciso nel tratto finale con la solita scatenata Demi Vollering che in maglia di leader della classifica ha accelerato dal plotone ed ha distrutto il gruppo principale. Con lei solo una Muzic in formato monstre.

L’ex campionessa francese della FDJ – Suez addirittura sulle ultime rampe ha staccato la neerlandese cogliendo il successo. Ovviamente per Vollering altri secondi aggiunti in cascina per la classifica generale.

Terza piazza per Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck), quarta Riejanne Markus (Visma | Lease a Bike). In casa Italia si difende bene Elisa Longo Borghini: l’atleta tricolore della Lidl-Trek termina a 21 secondi dalla vetta in quinta piazza e resta seconda in classifica generale.