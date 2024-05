Karate: torna la Premier League. Il circuito fa tappa a Rabat

Dopo gli Europei 2024, il karate torna con un grande appuntamento internazionale in agenda, quello relativo alla Premier League di Rabat.

Sui tatami marocchini saranno di scena i migliori interpreti del mondo delle varie specialità e categorie di peso, fra cui anche quelli della nazionale italiana, che sono usciti in maniera splendida da una rassegna continentale – in Croazia – ricca di soddisfazioni e medaglie.

Saranno ben 39 gli azzurri impegnati nella tre giorni in Marocco, con l’obiettivo di fare più strada possibile nei vari tabelloni cercando di ottenere podi importanti sia per i singoli risultati quanto per i punti da aggiungere a ogni ranking.

Come di consueto, le giornate di venerdì e sabato saranno dedicate e incentrate sulle sessioni eliminatorie di tutte le categorie in agenda, mentre la giornata domenicale sarà riservata alle finali: in mattinata gli scontri per il terzo gradino del podio, nel pomeriggio i duelli per il primo posto.

Vedremo quindi cosa succederà a Rabat, un momento di verifica importante, visto che la prima parte di stagione andrà ufficialmente in archivio in questo 2024 davvero intenso.