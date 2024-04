Karate: Veronica Brunori e Viola Lallo conquistano il terzo posto nella Premier League del Cairo

Termina con un bel doppio bronzo l’avventura della Nazionale italiana di karate, impegnata questo fine settimana al Cairo per l’appuntamento di Premier League. Veronica Brunori e Viola Lallo hanno infatti conquistato entrambe un piazzamento sul gradino più basso del podio nella categoria -55 kg kumite, sfiorando una finale tutta tricolore.

Ma andiamo con ordine. Dopo aver mancato i rispettivi appuntamenti con l’oro le nostre ragazze hanno superato la concorrenza nella finalina pianificata per la giornata odierna. Brunori nello specifico ha battuto per 2-1 la polacca Kseniya Dronchanka. Lallo invece ha avuto la meglio per 2-0 sulla tedesca Mia Bitsch.

Niente da fare per gli altri atleti italiani. Matteo Fiore (84 kg), Clio Ferracuti (+68 kg) e Silvia Semeraro (+68 kg) si sono dovuti infatti accontentare della quinta posizione, non sfigurando sul tatami egiziano.

Da menzionare infine Asia Angus, Danilo Greco, Luca Maresca e Lorenzo Pietromarchi, tutti piazzatisi al settimo posto.