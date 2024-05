Karate: gli azzurri non brillano nella prima giornata della Premier League di Casablanca

A Casablanca si è aperta una nuova tappa della Premier League 2024 di karate. Ecco come sono andate le cose sui tatami marocchini, in una giornata che si può definire interlocutoria e poco positiva per i colori azzurri. Nessuno dei rappresentanti italiani infatti è riuscito ad ottenere il pass per le finali di domenica, al netto del fatto che sui quadrati vi fossero anche diversi atleti presenti agli ultimi Europei di Zara.

Le categorie impegnate erano quelle di 60, 75 e +84 kg maschili e 50 e 61 kg femminili di kumite, a cui aggiungere quella del kata femminile individuale. Domani altro giro ed altra corsa: sessione eliminatoria delle ultime categorie previste, si va dal kata maschile individuale a 55, 68 e +68 femminili ed a 67 e +84 maschili di kumite.