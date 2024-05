Karate, parte la missione azzurra in vista deli Europei di Zara: obiettivo confermare gli ottimi risultati del 2023

La nazionale italiana affila le armi in vista dei Campionati Europei 2024 di karate, che si disputeranno a Zara (Croazia), da mercoledì 8 fino a domenica 12 maggio. La squadra azzurra, dopo il raduno collegiale al PalaPellicone, cercherà di ripetere quanto di buon fatto nell’edizione 2023.

In quella occasione la nostra pattuglia ha conquistato ben 14 medaglie, con 4 titoli: squadra femminile di kata, Mattia Allesina nel parakarate e Angelo Crescenzo e Michele Martina. L’evento, che vedrà impegnati 700 atleti da 51 Paesi, si svilupperà nel corso di 5 giorni. I primi 3 saranno dedicati alle fasi eliminatorie quindi gli ultimi due alle finali per il bronzo e per l’oro.

I CONVOCATI

Kata individuale: Terryana D’Onofrio e Alessio Ghinami

Squadra kata femminile: Terryana D’Onofrio, Michela Rizzo e Elena Roversi

Squadra kata maschile: Alessio Ghinami, Mattia Busato, Gianluca Gallo, Alessandro Iodice

Kumite individuale: Erminia Perfetto (50kg), Veronica Brunori (55kg), Giulia Angelucci (61kg), Pamela Bodei (68kg), Clio Ferracuti (+68kg); Angelo Crescenzo (60kg), Luca Maresca (67kg), Daniele De Vivo (75kg), Michele Martina (84kg), Matteo Avanzini (+84kg).

Squadra maschile kumite: Luca Maresca, Lorenzo Pietromarchi, Daniele De Vivo, Matteo Fiore, Andrea Minardi, Michele Martina e Matteo Avanzini

Squadra femminile kumite: Viola Lallo, Giulia Angelucci, Anna Pia Desiderio, Pamela Bodei e Clio Ferracuti

Parakarate: Benedetta Belotti (disabilità visiva), Daniele Alfonsi, Mattia Allesina e Daniele Montanari (sindrome di down), Federica Yakymashko (intellectually impaired) Valerio Di Cocco (carrozzina).

IL PROGRAMMA

Mercoledì 8 – eliminatorie kata individuale e kumite (F61, 68 e +68kg; M75, 84 e +84kg)

Giovedì 9 – eliminatorie kata a squadre e kumite (F50 e 55kg; M60 e 67kg)

Venerdì 9 – eliminatorie kumite a squadre ed eliminatorie parakarate (comprese le finali per il bronzo)

Sabato 10 – finali bronzo e oro kata e kumite individuali + parakarate (disabilità visiva e sindrome di down)

Domenica 11 – finali bronzo e oro kata e kumite a squadre + parakarate (carrozzina)