Karate, pioggia di medaglie per l’Italia nella prima giornata degli Europei di Zara

Giornata trionfale per l’Italia ai Campionati Europei 2024 di karate in corso di svolgimento a Zara (Croazia). Nella prima giornata dedicata alle finali la nostra pattuglia ha concluso con un bottino davvero eccezionale fatto di 2 medaglie d’oro, 4 d’argento e 2 di bronzo. Andiamo con ordine.

Le 8 medaglie di questo splendido sabato iniziano con Mattia Allesina e Benedetta Belotti, che si sono laureati campioni continentali nel parakarate. Gli ottimi risultati sono proseguiti con Matteo Avanzini, Daniele De Vivo, Terryana D’Onofrio e la squadra femminile di kumitè hanno conquistato la medaglia d’argento. Infine, Erminia Perfetto e Alessio Ghinami sono saliti sul gradino più basso del podio!

I conti sono presto fatti. Dopo le due medaglie di bronzo già messe in cascina ieri, assieme alle 8 di oggi, domani l’Italia potrebbe di nuovo arricchire il proprio medagliere con altre 3 finali, 2 delle quali per la medaglia del metallo più pregiato.

Matteo Avanzini ha perso in finale contro il padrone di casa, Andjelo Kvesic con il punteggio di 2-6. Sconfitta nell’atto conclusivo anche per Daniele De Vivo nei 75 kg. Anche in questo caso l’oro è andato ad un croato, Ivan Martinac, che ha messo a segno uno yuko sull’azzurro.

Terryana D’Onofrio nel kata ha chiuso a pari merito con la turca Dilara Bozan con 42.4 punti. I giudici, però, hanno dato il successo alla rivale. La squadra femminile di kumitè ha ceduto il passo alla Germania, quindi Benedetta Belotti, dulcis in fundo, ha sconfitto l’azera Emiliya Mitlinova mettendosi al collo la medaglia d’oro.