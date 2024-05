Karate, Europei Zara 2024: Italia, che spettacolo! Squadre di kumite, Allesina e Belotti in finale per l’oro

A Zara continuano gli Europei 2024 di karate. Nel Day 3 dell’evento continentale sui tatami croati, l’Italia sta mostrando tutta la qualità del suo roster andando a raccogliere risultati importantissimi. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio in questo venerdì 10 maggio.

Kumite a squadre: ebbene, sia la squadra femminile sia quella maschile, si giocheranno l’oro nelle finalissime dei prossimi giorni. Straordinari i quintetti formati da Viola Lallo, Giulia Angelucci, Pamela Bodei, Anna Pia Desiderio e Clio Ferracuti e da Luca Maresca, Daniele De Vivo, Andrea Minardi, Michele Martina, Matteo Fiore e Matteo Avanzini.

Il percorso delle donne ha visto l’Italia battere 2-0 il Montenegro (ieri, nel primo turno), poi in rapida successione e tutte con score netto: Spagna, Turchia e Croazia.

La strada effettuata dagli uomini ha visto invece gli azzurri piegare le resistenze dell’Albania (3-1), dell’Ucraina (3-1) e della Turchia (3-2).

Parakarate

Mattia Allesina e Benedetta Belotti volano nelle finalissime di categoria, rispettivamente per atleti con sindrome di down e disabilità visiva, facendo eco ai bronzi già ottenuti da Federica Yakymashko (Intellectually Impaired) e Valerio Di Cocco (atleti in carrozzina).

Ecco tutte le finali di domani e dopodomani, come riportato dal sito federale FIJLKAM:

Per l’oro: squadra femminile kata, squadra femminile kumite, squadra maschile kumite, Terryana D’Onofrio nel kata individuale, Matteo Avanzini e Daniele De Vivo nel kumite, Mattia Allesina nella categoria sindrome di down, Benedetta Belotti nella categoria disabilità visiva.

Per il bronzo: squadra maschile kata, Alessio Ghinami nel kata individuale, Erminia Perfetto e Veronica Brunori nel kumite.