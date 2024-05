Karate, ottimo esordio per gli azzurri agli Europei di Zara: 3 finali per il titolo e una per il bronzo!

Hanno preso il via i Campionati Europei 2024 di karate in corso di svolgimento a Zara (Croazia) e l’Italia si è subito messa in luce andando a conquistare ben 4 finali, 3 delle quali valide per la medaglia d’oro.

Terryana D’Onofrio per esempio ha staccato il pass per la finale per il titolo nel kata. Al termine di un percorso impeccabile, l’azzurra ha centrato la vittoria in semifinale sulla campionessa in carica, la spagnola Paola Garcia Lozano. Ad attenderla c’è la turca Dilara Bozan (terza un anno fa). La finalissima si disputerà sabato alle 18:00.

Finale per la medaglia d’oro anche per Matteo Avanzini, nel kumite +84kg. Il nostro portacolori ha disputato una serie di incontri eccezionali, superando anche il campione in carica, il francese Mehdi Filali, nei quarti di finale. In semifinale ha avuto la meglio dello sloveno Stefan Joksimovic e domenica disputerà la sua prima finalissima continentale senior contro il croato Andjelo Kvesic.

Passiamo a Daniele De Vivo, nel kumite 75kg. Il nostro alfiere ha piegato 4 atleti prima di arrivare alla sfida semifinale contro il montenegrino Nemanja Mikulic. Ora nella finalissima se la dovrà vedere contro il croato Ivan Martinac.

Tornando al kata, Alessio Ghinami, al debutto continentale ha superato lo svizzero Ujihara, lo slovacco Hrcka e l’azero Heydarov. Soltanto in semifinale si è arreso alla leggenda spagnola Damian Quintero. A questo punto Ghinami se la vedrà con l’ucraino Yaroslav Fedorov, sabato alle 15:45, per la medaglia di bronzo.