Karate, Europei Zara 2024: l’Italia del Kata femminile si giocherà l’oro, poi tre finali per il bronzo

La seconda giornata degli Europei 2024 di karate, in corso di svolgimento a Zara, in Croazia, è andata ufficialmente in archivio. Ecco cosa è successo sui tatami balcanici, in ottica azzurra.

La grande notizia arriva dalla finale ottenuta nel Kata a squadre femminile, dove l’Italia si giocherà l’oro contro la Spagna, in quella che ormai è diventata una classicissima della disciplina. Bravissime Michela Rizzo, Elena Roversi e la leader Terryana D’Onofrio a farsi strada nel tabellone sino a superare, in semifinale, la Francia con lo score di 41,20 a 39,30.

Al maschile invece la finalissima vedrà la Spagna affrontare la Turchia. Un peccato per gli azzurri, Mattia Busato, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice, che comunque si giocheranno il bronzo contro la Francia, aver ceduto per 42,40 a 40,90 proprio agli iberici in un duello molto combattuto.

A livello individuale invece, nel Kumitè,Veronica Brunori, nei 55 kg, è stata ripescata nel corso del suo tabellone per una delle due finali per il bronzo che si terranno sabato prossimo, in particolare con la turca Tuba Yakan; stessa cosa successa a Erminia Perfetto, nei 50 kg, che sfiderà la greca Tzilia. Alle due azzurre è andata bene nelle sconfitte rispettive al secondo e al primo turno di “incappare” poi in chi è arrivata in finale, ossia la tedesca Mia Bitsch e la macedone Mishkovska.

Angelo Crescenzo (60 kg) e Luca Maresca (67 kg), purtroppo non sono riusciti a fare troppa strada nei rispettivi tabelloni fermandosi prima della zona medaglie.

Domani è in programma la terza giornata degli Europei 2024 di karate. In programma le gare a squadre di Kumite e l’esordio degli atleti paralimpici.