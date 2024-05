Julio Velasco: “Posizione buona per le Olimpiadi, battuta la Turchia di una grande Vargas. Ora uniamo i gruppi”

L’Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, firmando una grande impresa nella Nations League di volley femminile. Le azzurre hanno battuto le Campionesse d’Europa nella loro tana di Antalya, neutralizzando la fuoriclasse Melissa Vargas e compiendo un passo fondamentale in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il CT Julio Velasco ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Questa sera abbiamo ottenuto un grande successo, di fronte a una Turchia che aveva a disposizione quasi tutte le titolari e una Vargas in gran forma. Abbiamo fatto una partita molto buona, è stata una vittoria di squadra e sono molto contento per queste ragazze. Hanno lavorato durissimo, in particolare sulla ricezione e stasera è stato uno dei nostri punti forti: per tutta la gara abbiamo ricevuto sempre bene, nonostante le battute difficili della Turchia”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Abbiamo commesso pochi errori in battuta, mettendo in difficoltà la Turchia. In generale abbiamo giocato bene in ogni fondamentale, oltretutto contro una Vargas che ha fatto una grandissima partita. Durante la partita non abbiamo mai mollato, cercando di imporre sempre il nostro gioco. Sono davvero soddisfatto, penso questa sia una vittoria fondamentale, non è stato facile prendere la scelta di lasciare a riposo le giocatrici che hanno disputato la finale di Champions League. Ci siamo presi il rischio, però, avevo fiducia in questo gruppo che ha lavorato molto bene. Alcune hanno iniziato l’8 aprile, altre più tardi, e alcune solamente due settimane fa. Tutto questo ci dà molta fiducia e fa crescere lo spirito di squadra, adesso uniremo i due gruppi e dobbiamo continuare su questa strada, cercando di migliorare alcune cose, sempre con grande umiltà, ma anche con grande convinzione”.

Il Guru della pallavolo internazionale si è poi soffermato su altri aspetti: “Oltre all’aspetto tecnico stasera le ragazze hanno tirato fuori una grande prova di carattere, dopo il primo set non era facile reagire, oltretutto vedendo come era andata con la Polonia. Non abbiamo mollato e questo l’ho sottolineato alle ragazze, considerato che molte non hanno una grande esperienza internazionale alle spalle”.

Julio Velasco ha poi tirato una riga dopo le prime quattro partite di Nations League: “Il bilancio di questa prima settimana nella Nations League è sicuramente più che positivo, prima dell’esordio avevamo disputato solo due partite con la Svezia, che non è una squadra d’altissimo livello e perciò era difficile avere la misura del ritmo del nostro gioco. Contro la Polonia abbiamo sicuramente pagato lo scotto dell’esordio, poi è stato un crescendo”.

L’allenatore ha poi concluso: “Dopo la Polonia, abbiamo ottenuto qualche punto del World Ranking contro Germania e Bulgaria e in questa corsa tutto fa brodo, mentre stasera gli oltre 10 guadagnati ci mettono in una posizione davvero buona per la qualificazione a Parigi 2024. Adesso il prossimo passaggio è assemblare la squadra con le atlete che si stanno allenando a Milano e devo dire che ho ricevuto da Lorenzo Bernardi, così come da Juan Manuel Cichello e dal preparatore fisico ottimi feedback. Questa sera entrando in campo e vedendo un simile spettacolo sugli spalti ho detto alle ragazze che ci dobbiamo godere partite come questa”.