Julio Velasco: “Il Giappone deve essere il nostro modello. Bisogna saper giocare quando si gioca male”

L’Italia ha ottenuto la sua prima vittoria nella Nations League 2024 di volley femminile. Le azzurre hanno infatti sconfitto la Germania per 3-1 ad Antalya (Turchia), dopo la battuta d’arresto rimediata un paio di giorni di fa contro la Polonia. La nostra Nazionale ha saputo rialzare la testa e ha smosso la classifica nella fase preliminare del prestigioso torneo, al termine della quale verrà chiuso il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Il CT Julio Velasco ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Tutte le partite della Nations League sono dure, basta vedere quello che il Giappone ha fatto ieri sera contro la Turchia. Le giapponesi hanno difeso tantissimo e io alle mie ragazze ho detto questo deve essere il nostro modello. Per due set l’abbiamo fatto, però per leggere le situazioni di gioco e organizzarci nella fase muro-difesa spendiamo molto, perché sono solo due settimane che ci alleniamo”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Nei primi parziali siamo stati molto bravi a mettere in difficoltà la Germania, poi loro hanno sistemato la ricezione, cambiato l’opposto e smesso di fare la fast, mentre con i primi tempi sono state efficaci e noi non siamo riuscite a fermarle. In più abbiamo commesso degli errori che non dobbiamo fare, alcune posizioni in difesa erano sbagliate e anche nel gioco d’attacco abbiamo smesso di sfruttare i primi tempi”.

Il Commissario Tecnico ha poi concluso: “Dopo aver perso il terzo set, nel quarto siamo stati a lungo sotto, però la squadra tirato fuori una grande reazione. Questo è un segnale molto importante, per il morale, la mentalità e la fiducia nei mezzi della squadra. Io da anni uso una frase che è un po’ un paradosso, bisogna saper giocare quando si gioca male, nel senso che quando non tutto va bene bisogna avere la capacità di tirarsi fuori da questa situazione. Io credo che la vittoria di oggi sia molto importante per il percorso di queste ragazze”.