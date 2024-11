Judo, Italia in grande spolvero nella prima giornata della European Open di Roma

Italia subito assoluta protagonista nella prima giornata della European Open di Roma 2024, unica tappa stagionale del massimo circuito continentale di judo che si disputa nel nostro Paese. Al PalaPellicone di Ostia i tanti azzurri in gara hanno raccolto dei risultati di rilievo nel day-1, riservato alle prime sette categorie di peso (tre femminili e quattro maschili), mentre domani la kermesse si chiuderà con le sette categorie rimanenti.

Il bottino tricolore odierno è più che soddisfacente, con 12 piazzamenti complessivi sul podio (2-3-7) che proiettano l’Italia al comando del “medagliere” provvisorio dell’evento a pari vittorie con l’Ucraina (2-0-0). Le due vittorie odierne sono arrivate grazie a Irene Pedrotti (settima al Mondiale 2024) nei -70 kg e Leonardo Valeriani (reduce dal 7° posto al Grand Slam di Abu Dhabi) nei -73 kg.

Pedrotti ha sconfitto in finale per ippon (doppio waza-ari) in 3’26” la quotata tedesca Giovanna Scoccimarro, mentre Valeriani ha avuto la meglio per ippon nell’ultimo atto sul connazionale Luca Rubeca. Podio tutto azzurro nei -73 kg, con Luigi Brudetti e Federico Bosis in terza posizione.

Prestazione incoraggiante in campo maschile anche per il diciannovenne Francesco Sampino e per Francesco Cargnelutti, secondi rispettivamente nei -60 e nei -66 kg. Da registrare infine al femminile i terzi posti di Raffaella Lelia Ciano nei -63 kg, Antonietta Palumbo e Claudia Sperotti nei -70 kg, Betty Vuk nei -78 kg e Alessia Giordano nei pesi massimi (+78 kg).