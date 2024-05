Judo, Italia si giocherà il bronzo nel Team Event dei Mondiali di Abu Dhabi

Finite nell’album dei ricordi i match individuali, quest’oggi è andato in scena il Team Event nella giornata conclusiva dei Mondiali 2024 di judo, in corso di svolgimento alla Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). 13 i Paesi impegnati nella prova a squadre miste che fa calare il sipario definitivamente il programma della rassegna iridata. Italia presente e in lizza per le medaglie nel Final Block del pomeriggio (ore 16.00), ovvero per il bronzo.

Gli azzurri sono stati protagonisti di un ottavo di finale appassionante contro l’Olanda. Un confronto serratissimo, vinto 4-3 dai nostri portacolori, con Kim Polling decisiva nella contesa, portando 2 punti alla compagine tricolore, ivi compreso quello decisivo. Un incrocio pieno di significati per lei, essendo neerlandese, ma impegnata con la rappresentativa del Bel Paese per via della decisione di competere ai massimi livelli e alle Olimpiadi con il tricolore dopo il matrimonio con l’ex judoka italiano e attuale dirigente, Andrea Regis.

Nei quarti di finale la sfida contro la fortissima Francia era decisamente fuori dalla portata del team nostrano. 4-1 per i transalpini, con le affermazioni di Maxime-Gael Ngayap Hambou nei -90 kg contro Lorenzo Rigano (waza-ari/ippon), di Lea Fontaine nei +70 kg contro Erika Simonetti (tre shido), di Axel Clerget contro Nicholas Munghai (tre shido) nei +90 kg e di Joan-Benjamin Gaba nei -73 kg (ippon) opposto a Giovanni Esposito. Il punto in casa Italia è stato conquistato da Thauany David Capanni Dias nei -57 kg contro Priscilla Gneto (tre shido).

Nella sfida dei ripescaggi contro l’Ungheria la squadra tricolore si è esaltata. Erica Simonetti nei +70 kg ha regolato con un waza-ari Jennifer Czerlau, mentre tre shido sono costati la sconfitta a Krisztian Toth contro un ottimo Gennaro Pirelli (+90 kg). Stessa storia, stesso mare nel confronto tra Thauany David Capanni Dias e Reka Pupp (tre shido). A porre il sigillo finale è stato Manuel Parlati nei -73 kg, che con un doppio waza-ari si è imposto contro Bence Pongracz. Italia che sfiderà l’Uzbekistan, perdente in semifinale contro il Giappone.