Judo, Erica Simonetti è terza al Grand Prix di Zagabria e conquista il suo primo podio nel World Tour

Si chiude con un bel risultato sul fronte italiano la terza e ultima giornata del Grand Prix di Zagabria 2024, primo evento del World Tour di judo in programma dopo i Giochi Olimpici di Parigi. Il movimento azzurro, dopo i podi conquistati ieri da Giovanni Esposito (2° nei -73 kg) e Leonardo Casaglia (3° nei -81 kg), ha archiviato un altro piazzamento di prestigio grazie ad Erica Simonetti.

La ventunenne piemontese, campionessa europea U23 in carica e bronzo mondiale juniores nel 2022, ha raggiunto quest’oggi il miglior risultato della carriera nel circuito maggiore piazzandosi in terza posizione tra i pesi massimi (+78 kg) dopo aver sconfitto nel suo cammino la brasiliana Katia Alves, l’austriaca Maria Hoellwart e nella finale di consolazione la croata Helena Vukovic.

Qualche rimpianto per l’esito della semifinale, in cui è maturato un ko per squalifica (somma di sanzioni) al Golden Score contro la forte francese Coralie Hayme. Niente da fare per tutti gli altri judoka nostrani in gara: fuori al debutto Irene Caleo (78 kg), Jean Carletti (100 kg) ed Enrico Bergamelli (100 kg).

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Prix Zagabria 2024 di judo:

-78 kg F

1 Van Dijke (Ned)

2 Prodan (Cro)

3 Derks (Ned) e Godbout (Can)

+78 kg F

1 Hayme (Fra)

2 Mishiner (Isr)

3 Santos (Bra) e Simonetti (Ita)

-90 kg M

1 Safrany (Hun)

2 Fronckowiak (Bra)

3 Japaridze (Geo) e Van Dijk (Ned)

-100 kg M

1 Savytskiy (Ukr)

2 Thompson (Gbr)

3 Duniamaliiev (Ukr) e Simin (Isr)

+100 kg M

1 Nakano (Jpn)

2 Teresinski (Pol)

3 Lima (Bra) e Borchashvili (Aut)