Judo, Italia senza medaglie nel day-2 ai Mondiali di Abu Dhabi. Giappone in vetta al medagliere

Dopo una prima giornata trionfale, l’Italia resta a secco di medaglie nel day-2 e viene scavalcata dal Giappone in testa al medagliere provvisorio dei Campionati Mondiali 2024 di judo, in corso di svolgimento alla Mubadala Arena di Abu Dhabi. L’unico azzurro capace di raggiungere oggi il Final Block è stato sconfitto purtroppo nella finale per il bronzo, conquistando comunque un prezioso quinto posto in chiave olimpica.

Parliamo di Matteo Piras, protagonista di un cammino esaltante nelle eliminatorie dei -66 kg per poi cedere il passo nello spareggio 3°/5° posto al georgiano Vazha Margvelashvili. L’altro bronzo in palio nella categoria è stato assegnato al sorprendente finlandese Luukas Saha (dominato ai quarti da Piras ma bravo a ripartire dai recuperi), mentre la finalissima ha visto la vittoria del 22enne Ryoma Tanaka su Takeshi Takeoka nel derby nipponico.

Successivamente sono andate in scena le fasi finali della categoria femminile -57 kg, con la giovane sud coreana Mimi Huh (classe 2002) che ha conquistato il suo primo titolo mondiale regolando per somma di sanzioni la fuoriclasse canadese Christa Deguchi dopo oltre 8 minuti di Golden Score. Bronzo amaro per l’altra canadese Jessica Klimkait, numero 2 del ranking, che ha perso il durissimo ballottaggio interno con Deguchi per la selezione olimpica, mentre è salita sul terzo gradino del podio anche la giapponese Momo Tamaoki.

Ultimo atto pirotecnico nei -73 kg, con l’azero numero 1 al mondo Hidayat Heydarov che ha rispettato il pronostico della vigilia ottenendo il primo sigillo iridato senior della carriera. Decisivo un ippon a 10″ dalla fine mentre si trovava in svantaggio contro il giapponese Tatsuki Ishihara, che ormai stava pregustando la medaglia d’oro. Bronzo allo svizzero Nils Stump e al mongolo Ankhzaya Lavjargal.